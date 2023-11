So viel bekommen die Stars und Sternchen für die Trash-Teilnahme!

Schmusen, saufen, schimpfen: So offen es in Trashformaten wie dem " Forsthaus Rampensau " vor der Kamera zugeht, so bedeckt hält man sich hinter der Kamera über Details. Dass dem Gewinnerpaar 20.000 Euro winkt, ist bekannt. Dazu gibts viel Aufmerksamkeit auf Instagram und Co. sowie mögliche Einladungen zu anderen Reality-Formaten.

Gerüchte

Doch, wie schaut es mit den Gagen aus, die rein für die Anwesenheit der TV- und Influencersternchen ausbezahlt wird? Gut informierte Quellen haben sich an oe24.at gewandt und erklärt, welche zwei am meisten bei der diesjährigen Staffel abgecasht haben.

Sie sind die Gagen-Stars

Es sind Lugner-Exfrau und Erotikmodel Cathy Lugner und der Influencer Satans Bratan! Rund je 10.000 Euro soll die Teilnahme dem Sender gekostet haben. Wahrscheinlich ein Schnäppchen, wenn man die Folgen Revue passieren lässt: Denn lustigerweise haben gerade die beiden zueinander gefunden, kamen sich näher, inklusive Knutscherei. Cathy und Satans Bratan sind für viele DAS "Rampensau"-Paar der Jahres!

© ATV ×

Weniger Kohle für die anderen

Die anderen Bewohner des schrägsten Forsthauses sollen wesentlich weniger Geld bekommen haben, lediglich eine "Aufwandsentschädigung". Auf Anfrage hieß es von ATV: "Wir sagen generell nichts zu Gagen". Das war auch im Falle einer Anfrage zu "Teenager werden Mütter" der Fall (lesen Sie hier Details nach).

Doch, die wichtigste Frage: Wer wird das Forsthaus Rampensau 2023 gewinnen? Das große Finale am Donnerstag, 23. November 2023 um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV