"Teenager werden Mütter"-Star Marcell wird nun zum Rap-Star.

" Teenager werden Mütter "-Star Marcell hat eine neue Karriereidee. Es will als Rapper durchstarten! Wie er im Clip zur neuen Folge der Show verrät, plant er, schon bald ein erstes Lied zu veröffentlichen.

Werde viel preisgeben

Deutschrap, so sagt der Vielfach-Papa, ist seine Form des Ausdrucks. Und vom Inhalt her? Sollen seine Songs viel mit früheren Erlebnissen zu tun haben. "Ich werde viel über meine Vergangenheit preisgeben, was ich alles durchmachen musste."

Marcells lange Strafakte

Und das ist, wie im Video zu hören ist, so einiges: Er war 12 Monate im Gefängnis, wegen Ladendiebstahls, schwerer Körperverletzung, Raubüberfällen, Beamtenbeleidigung, Drogen.

Auch Kerstin singt

Mit seiner Job-Idee folgt er dem Beispiel seiner Ex, Kerstin . Sie hat bereits vor einiger Zeit eine durchaus beachtliche Gesangs-Karriere gestartet. Die ersten Reaktionen unter dem Posting mit Marcells-Ankündigung sind fast durchgehend negativ...

Einen ersten Vorgeschmack soll es übrigens am 11.1. in der Sendung geben...

"Teenager werden Mütter", seit 4.1. auf ATV und JOYN