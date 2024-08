Im Jänner startet die neue Staffel des beliebten ATV-Reality-Formats.

Es ist der Pflichttermin für alle Reality-TV-Fans in Österreich: Jeden Jänner startet eine neue Staffel von "Teenager werden Mütter" auf ATV. Bereits Staffel 19 (!) wird 2025 zu sehen sein.

Mehr zum Thema "Teenager werden Mütter"

Alle Aspekte des Lebens

Das Format ist seit vielen Jahren Quotenbringer für den Sender, manche DarstellerInnen regelrechte Stars in Österreich. Längst geht es nicht mehr nur darum, Kinder zu bekommen. Nein, das gesamte Leben wird beleuchtet. Darunter Höhen und Tiefen: In der Show wird gezeigt, wie die (einstigen) Teenies sich neu verlieben, ihre Leben regeln oder auf die schiefe Bahn geraten...

© ATV/Teenager werden Mütter ×

Früher nur Entschädigung

... mit einem Wort: Hier menschelt es. Und weil das derart gut ankommt, gibt es für manch einen Star des Formats richtig Kohle! In den Anfangsjahren der Show bekamen die Teenies eine erste Babyausstattung, Gutscheine und den Kinderwagen bezahlt. Die Produktion übernahm zudem auch Schwangerschafts-Vorsorge-Besuche bei Wahlärzten, die pro Termin um die 100 bis 120 Euro kosten, sowie den Aufpreis für ein schönes Zimmer nach der Geburt. Quasi eine Aufwandsentschädigung für die Jung-Familien.

© ATV ×

Richtige Gagen

Als das Format immer beliebter wurde, sich einige Personen als wahre Quotenbringer herausstellten, änderte sich auch die Gage, wie man aus dem Umfeld der Kandidaten hört. Lange galten Andi und Melanie als Superstars des Formates, was die Entlohnung angeht. Sie sollen rund 1.500 Euro pro Staffel kassieren. Dafür liefern sie auch ab: Umfassendes Material zu ihrem Leben mit Kids und Karriere (Meli hat ein eigenes Business und Andi ist im Dartssport erfolgreich).

ER verdient besonders viel

Doch mittlerweile gibt es einen, der alle anderen DarstellerInnen überholt hat: Marcell. Derzeit sitzt der Vater von fünf Kindern in Untersuchungshaft . Es ist nicht das erste Mal, dass er mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Rund 4.000 Euro soll Marcell, der zuletzt mit Gina Lisa zusammen war, bei einer der letzten Staffeln verdient haben, für nur einige Drehtage. ATV lässt sich damit seine Teilnahme - wegen sensationeller Quoten - einiges kosten. Kritik an ihm: Wieso wird einem verurteilten Straftäter hier eine große Bühne geboten?

Marcell und Lisa waren einige Monate zusammen © ATV ×

Nebeneinnahmen

Mit OnlyFans bessern einige andere DarstellerInnen ihre Gage auf. Auch der gesteigerte Bekanntheitsgrad kann helfen, an Einnahmen zu kommen. Die 19. Staffel der Teenie-Show ist ab Jänner 2025 auf ATV zu sehen.