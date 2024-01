TWM-Star Lisa rechnet mit Ex Marcell ab: "DAS kann er noch von mir haben"

Lisa, die Ex von Marcell, findet deutliche Worte.

Drama bei der ATV-Hit-Serie " Teenager werden Mütter ": Nach dem dramatischen Liebes-Aus mit Marcell lässt sich Jungmama Lisa nicht mehr sagen, was sie zu tun oder zu lassen hat.

Ansage an Marcell

Unter dem Pseudonym " Haazel “, sucht sie nun in den erotischen Ecken des Internets nach Fans und richtet sich mit frostigen Worten gezielt an ihren Ex: "Liebe Grüße von mir. Du kannst gerne mein Profil abonnieren. Du kriegst sogar für die letzten vier Jahre, vier Prozent Rabatt. Das ist das Einzige, was du noch sehen wirst von mir.“

Kritik an Lisa

Mittlerweile hat sich die Jungmama ein florierendes Business auf OnlyFans aufgebaut. Klarerweise ist sie auch oft mit Kritik konfrontiert. Doch sie gibt sich schlagfertig.

