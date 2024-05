ATV-Stars heiraten: "Scott, schau weg, so fesch ist deine Kerstin im Brautkleid"

Kerstin und Scott sagen ja. Das haben die beiden schon für ihre Hochzeitsfeier organisiert.

Die vierfache Mama Kerstin überraschte ihre Fans in dieser Staffel von " Teenager werden Mütter " mit einer Schock-Nachricht. Sie und ihr Freund Scott werden nicht mehr länger mitmachen beim Reality-Dauerbrenner.

Hochzeit

Der Grund für den Ausstieg ist mit Kerstins neuem Leben zu erklären. Sie will sich auf ihre Kinder konzentrieren, nach der Karenz arbeiten und ein ruhigeres Leben führen. Doch so viel ruhiger wird es in den nächsten Monaten für sie und Scott nicht werden. Denn es steht ein großer Schritt an: Kerstin und Scott werden sich das Ja-Wort geben. Für die beiden ist es die erste Ehe.

Traumlocation

Über ein Jahr haben sie noch Zeit um alles zu organisieren, der Termin soll nämlich der 28.5.2025 sein. Doch einiges steht bereits fest: Es wird eine standesamtliche Zeremonie werden, in den "Blumengärten Hirschstätten". Die traumhafte Location garantiert ein florales Ambiente vom Feinsten. Pro Jahr werden rund 40.000 Tulpenzwiebel ausgesät und um die 30.000 Stiefmütterchen.

© privat

© privat

Märchenkleid

Neben der Location haben Kerstin und Scott auch schon eine Stretchlimousine organisiert. Das edle weiße Gefährt wird die Brautleute herumfahren. Auch die Kleiderfrage hat Kerstin schon beschäftigt. Sie war bereits Roben shoppen. Ihr Wunsch: Ein Kleid mit Spitze obenrum und einem Tüllrock, im romantischen Prinzessinnenlook. Oder Seide mit Raffungen! Dazu ein weißer Schleier.

Das sagt Scott

Und was gefällt Scott? Kerstin zu oe24: "Keine Ahnung! Er liebt mich so wie ich bin!" Auf einem Foto ist Kerstin in einem Spitzentraum zu sehen, etwa so soll das Kleid aussehen, das freilich genau auf ihren Körper angepasst wird. Doch Achtung, Scott, du musst vor der Hochzeit freilich wegschauen! Denn der Bräutigam darf die Braut laut Tradition erst am Tag der Hochzeit im Brautkleid sehen.