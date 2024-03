Geheime Gagen: "Teenager werden Mütter"-Stars bekommen nur DAS

Meli, Kerstin, Marcell - das cashen die Reality-Stars für ihre Teilnahme.

Während beim MTV-Hit "Teenmom" die Stars des Formates teilweise ihr Leben mit den Gagen aus der Show bestreiten konnten, schaut es beim ATV-Dauerbrenner " Teenager werden Mütter " gänzlich anders aus.

In der Trash-Serie gibt es im Standard-Vertrag lediglich eine Aufwandsentschädigung. Und dass, obwohl die Quoten der Show top sind! Pro Drehtag nur um die 50 Euro. Doch vieles, so berichten Menschen aus dem Umfeld der Teenie-Stars, sei Ausmachungssache. Die zahlreichen Beauty-Eingriffe, die zu sehen sind, werden meist von der Produktionsfirma übernommen. Sind aber den Top-Quotenbringern vorenthalten.

Erste Staffeln: Ausstattung

Damals war es üblich, wie schon länger bekannt, dass die teilnehmenden Eltern, eine erste Babyausstattung, Gutscheine und den Kinderwagen bezahlt bekamen. Die Produktion übernahm zudem auch Schwangerschafts-Vorsorge-Besuche bei Wahlärzten, die pro Termin um die 100 bis 120 Euro kosten, sowie den Aufpreis für ein schönes Zimmer nach der Geburt. Quasi eine Aufwandsentschädigung für die Jung-Familien.

Pikanter seit einigen Staffeln

Das änderte sich radikal nach einigen Staffeln und ATV setzte immer mehr - auch auf Wunsch der Zuseher - darauf, von den Teenie-Mamas und -Papas noch mehr Privates zu zeigen. Ganz dem Gusto der Zuseher entsprechend, ging es fortan besonders um pikante Lebens- und Liebesgeschichten. Einige Stars der Show kristallisierten sich heraus: Marcell, Kerstin, Andi, Melanie, Vanessa und nun Lisa - um ein paar zu nennen. Sie haben längst ihre eigenen Deals gemacht, wie man aus dem Umfeld (ehemaliger) Darsteller erfährt. Neben rund 1.500 Euro pro Staffel Basisentlohnung, die es für jede mitmachende Familie gibt, haben sie eigene Deals laufen.

Lisa: Mit ihrem OnlyFans-Account lukriert die Ex von Marcell ganz gut Kohle. Dafür muss sie sich aber auch im TV freizügig präsentieren. Ihr Mitwirken bei TWM ist also eine Werbemaßnahme.

© Instagram, ATV ×

Meli und Andi: Auch die zwei nutzen ihre Teilnahme dafür, sich selbst zu promoten. Mittlerweile ist Meli eine erfolgreiche Unternehmerin, mit eigenem Nagelstudio und OnlyFans-Page . Sie soll auch bei den TV-Verträgen gut verhandeln. Urlaube wurden bereits gezahlt, Schönheits-OPs und Cash soll es laut Insidern für das Paar am meisten geben.

© Facebook ×

Marcell: Der Papa von fünf Kindern macht wegen des Geldes bei der Show mit. Auch er soll nicht schlecht verdienen. ATV lässt sich seine Teilnahme - wegen sensationeller Quoten - einiges kosten. Kritik an ihm: Wieso wird einem verurteilten Straftäter hier eine große Bühne geboten?

© ATV ×

Ohne die bekannten Teilnehmer wäre "Teenager werden Mütter" freilich nicht so erfolgreich. Die Show, die durch die starke mediale Berichterstattung seit einigen Jahren Staffelrekord um Staffelrekord einfährt, sollte ihren Stars ruhig noch mehr zahlen, so eine Insiderin zu oe24.at, immerhin werden sie im Netz oft angefeindet und auf der Straße erkannt, manchmal sogar beschimpft. Andererseits, so die Quelle weiter, wüssten die Teilnehmer ja, worauf sie sich einlassen.