Alles neu bei "Starmania", Jury fliegt raus

Wenn 2022 ''Starmania'' wieder neue Talente sucht, wird sich einiges ändern.

Austausch und Abbau. 64 Kandidaten waren es, die heuer um den Sieg bei Starmania im ORF sangen. Und obwohl die Quoten mehr oder weniger stetig im Sinkflug waren, soll die Show 2022 ihr Comeback feiern. Allerdings nicht in dieser Form. So sollen nächstes Jahr nur mehr 48 Kandidaten antreten, um das Konzept zu straffen. Und die mehr als zahnlose Jury mit Ina Regen, Tim Bendzko und Nina Sonnenberg wird komplett ausgetauscht. Damit reagiert der ORF auf zahlreiche Zuschauerreaktionen, die mit der Wahl der Juroren nicht zufrieden waren. Wer in der neuen Jury sitzen soll, steht noch nicht fest.

Kiesbauer moderiert auch nächste Staffel

Fixpunkt. Fix ist dafür Arabella Kiesbauer, die auch im nächsten Jahr wieder moderieren wird. Die Castings zur Show starten bereits Ende August. Einen genauen Sendetermin gibt es noch nicht. Starmania-Fans müssen aber nicht so lange warten, denn die Starmaniacs sind zurzeit auf Tour und gastieren heute und morgen auf der Galopprennbahn Freudenau.