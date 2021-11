So neu wird die Formel 1 2022

Nach der packenden Formel-1-Saison wird nächstes Jahr alles anders.

Während in der aktuellen Saison der Kampf um die WM so spannend, wie schon lange nicht mehr ist, arbeiten die Teams im Hintergrund schon am Erfolgsrezept für die nächste Saison.

Denn 2022 folgt die große Regel-Revolution, die es auch den kleineren Teams ermöglichen soll, um Siege und Titel mitzukämpfen. Neben einem Ausgaben-Limit von 140 Millionen Dollar (Fahrer-Gehälter ausgenommen) sollen ein neues Aerodynamik-Set-up und größere Reifen für ausgeglichenere Verhältnisse sorgen.

Mit viel Spannung wird auch der neue GP von Miami erwartet - mit einer spektakulären Strecke um das Hard Rock Stadium der Miami Dolphins.

Neues Reglement öffnet Türen für neue Teams

Neue Strecken und Regeln sollen erst der Anfang sein. Ab der Saison 2026 wird ein neues Motoren-Reglement gelten. Das weckt das Interesse vieler Hersteller. So verdichten sich die Gerüchte, dass VW in vier Jahren den großen Einstieg in die Königsklasse des Motorsports plant. Auch Audi wird in letzter Zeit vermehrt mit der Formel 1 in Verbindung gebracht. Zuletzt wurde spekuliert, dass die Deutschen bei Red Bull als Motorenlieferant einsteigen wollen.