TWM-Star Kerstin: Fieber, Schmerzen, Spital - große Sorge um Babysohn

'Teenager werden Mütter'-Star Kerstin macht sich große Sorgen um ihr jüngstes Kind.

Sie ist eine der "Teenager werden Mütter"-Stars, die es geschafft hat: Kerstin hat sich mit ihrer großen Liebe Scott ein neues Leben aufgebaut. Die einst wilde Teenie-Mama scheint zur Ruhe gekommen zu sein. Auf Instagram nimmt sie ihre Fans gerne mit in den Alltag und zu ihrer großen Leidenschaft, dem Singen.

Baby mit Scott

Kerstin hat bereits Kinder aus früheren Beziehungen, darunter zwei Töchter mit "Badboy" Marcell . Vor wenigen Monaten hat sie dann das erste gemeinsame Kind mit Scott geboren, einen Buben. Ihn möchte sie nicht im Fernsehen zeigen, sie hält die Privatsphäre ihrer Kinder hoch.

© ATV ×

Kerstin mit ihrem Scott

Im Spital mit kleinem Sohn

Doch nun hat Kerstin doch etwas gepostet, das ihren Sohn betrifft. Aus Sorge ist sie mit den Nerven fertig und so lässt die junge Mutter ihre Fans an ihrer aktuellen Situation teilhaben: Ihr Baby wurde ins Spital eingeliefert! Wie aus einer Insta-Story ersichtlich ist, hatte der Kleine starke Schmerzen, Fieber und Husten. Diagnose: Covid! Wie Kerstin schreibt, dürfte der Verlauf kein leichter sein. Aufgrund der Schmerze in den Gliedern und beim Husten habe das Baby sogar zeitweilig die Nahrung verweigert.

© Instagram

Fans sprechen ihr Mut zu

In guten wie in schlechten Zeiten kann sich Kerstin aber auf ihre treuesten Fans verlassen: Sie sprechen ihr viel Mut zu! Wo sich der Kleine angesteckt hat, ist nicht bekannt.

Auf Insta zeigt Kerstin sich ganz authentisch