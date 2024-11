Endlich! Kerstin hat ihr Traumkleid gefunden - Scott, du kannst dich freuen!

Schöne Neuigkeiten bei den Ex-"Teenager werden Mütter"-Stars Kerstin und Scott! Die Vorbereitung für die Hochzeit im Mai 2025 geht gut voran.

Endlich! Kleid gefunden

Die Einladungen sind gedruckt, die traumhafte Location steht fest und nun hat Kerstin auch ihr Traumkleid gefunden! Im Gespräch mit oe24 sagt die junge Mutter überglücklich: "Alle haben vor Rührung geweint, als ich es anprobiert habe! Ich sowieso, auch die Verkäuferin!"

Viel probiert

Kerstin beim Probieren eines anderen Kleides. Das war noch nicht das Richtige!

Überraschung für Scott

Details will Kerstin freilich noch nicht verraten, denn ihr Liebster Scott soll am Hochzeitstag überrascht werden. oe24 kennt die Fotos allerdings und kann verraten: Das Kleid, das sie bei einem namhaften Wiener Brautmodengeschäft erwirbt, ist so, wie sie es sich vorgestellt hat: Ein traumhafter Prinzessinnen-Look mit edlen Accessoires. Und: Kerstin ist deutlich schlanker als noch vor Kurzem. Etwas, das sich die junge Mutter vorgenommen hat.

AUS bei TWM

Die vierfache Mama Kerstin überraschte ihre Fans in der vergangenen Staffel von "Teenager werden Mütter" mit einer Schock-Nachricht. Sie und ihr Freund Scott werden nicht mehr länger mitmachen beim Reality-Dauerbrenner.

Neue Projekte

Der Grund für den Ausstieg ist mit Kerstins neuem Leben zu erklären. Sie will sich auf ihre Kinder konzentrieren, nach der Karenz arbeiten. Außerdem stehen zwei neue Projekte an. Eines davon ist ein Buch-Projekt. Darin wird Kerstin allen schildern, wie ihr Leben bisher gelaufen ist und was sie alles schon erlebt hat. Spoiler: Es sind heftige Dinge!