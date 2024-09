Forsthaus Rampensau: AUTSCH! Dieser TWM-Star macht mit - Stimmen Sie ab!

Wie finden Sie, dass genau er mitmacht in der Trash-TV-Show? Bei uns können Sie abstimmen.

ER galt einmal als der schlimmste Typ bei "Teenager werden Mütter". Patrick machte sich durch Machosprüche und anlassiges Verhalten keine Freunde unter den Zusehern der Trash-TV-Show. Und doch war es so - wie bei einem Unfall - man konnte nicht so einfach wegschauen, wenn er dabei war.

Mehr zum Thema

Er kann als ATV-Urgestein beschrieben werden: Ex-„Teenager werden Mütter“-Star Patrick alias „Specki“. In jungen Jahren zerbrach erst ein negativer Vaterschaftstest sein Papa-Glück und die Liebe zu Yvonne, aber nicht seine TV-Karriere. Denn Patrick mutierte zum Frauen-Held und lebte im Prater das Casanova-Leben. Was er in den letzten Jahren so erlebte, lässt er die Zuseher:innen regelmäßig in „Mei potschertes Lebn“ wissen.

© Bernhard Eder Photography ×

Mit Freundin dabei

Und dort seit drei Jahren an seiner Seite: seine große Liebe Natascha. Wird er seine Glückssträhne im „Forsthaus Rampensau“ fortsetzen? „Ich will schon seit der ersten Staffel ins Forsthaus, jetzt hat es endlich geklappt. Mein Erfolgsrezept ist, dass ich sie im Haus mit meinem Schmäh einkoche und dann bei den Spielen herpaniere“, so Patrick.



Mission Statement

Dass die beiden immer noch auf Wolke Sieben schweben, beweisen sie sich gegenseitig immer wieder mit kleinen Aufmerksamkeiten im Alltag. Doch aufgepasst: Kleine Eifersüchteleien sind auch bei den beiden kein unbekanntes Thema. Da wird es umso wichtiger, dass die beiden Turteltauben ihre Augen fest aufs Ziel gerichtet lassen: Die Kärntner Alm als „Rampensau 2024“ samt Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro zu verlassen. „Ich zieh vor allem wegen Patrick ein und weil es 20.000 Euro zu gewinnen gibt. Wird es nichts mit dem Gewinn, dann war es wenigstens ein aufregender Urlaub“, sagt Natascha.

Sie sind auch dabei

Nach „Wildsau“ Lydia Kelovitz & „Bauer sucht Frau“-Star Johannes Höfinger, den Reality-Stars Zoe & Robert, Käse-König Roland Ludomirska & Butler Dominic, den Social Media-Stars Max Weißenböck & Selina Hager, den „Bauer sucht Frau“-Lieblingen Sarah & Stefan, der Austropop-Legende Jazz Gitti & Kartenlegerin Carmen, sowie das Gemeindebau-Duo Julia & Hansi sind die Turteltauben Patrick & Natascha das achte Paar der 3. „Forsthaus Rampensau“-Staffel. Schaffen sie es gemeinsam in den Spielen zu brillieren und sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen? „Forsthaus Rampensau“ – die neuen Folgen ab 3. Oktober um 20:15 Uhr auf JOYN & ATV