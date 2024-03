Bei "Das Geschäft mit der Liebe" geht es heftig zu.

Was für eine interessante Idee: Partnervermittlerin Ksenia Droben vermittelt Rudi Hendling ein Date mit der Psychologin und Sexualtherapeutin Kara, die auf der Suche nach der Liebe ist.

Merkwürdige Vorliebe

Soll Rudi nebenbei therapiert werden? Das wird ein spannendes Aufeinandertreffen, wenn er ihr von seiner Stringtanga- und Oben-Ohne-Vorliebe erzählt. Ksenia Droben übersetzt beim Date, was Kara dazu zu sagen hat: "Kara sagt, dass es absolut seltsam ist, dass jemand einer erwachsenen Frau vorschreibt, was sie tragen muss.“ Die Psychologin ist fassungslos: "Rudi benimmt sich wie ein seltsames egoistisches Kind. Seine Wünsche sind sehr befremdlich für mich. Ich kenne vieles aus den Gesprächen mit meinen Klienten, bin nicht leicht zu schockieren, aber so eine merkwürdige Vorliebe war noch nicht dabei. Die Tatsache, dass er diese Damenunterwäsche bei sich trägt, das ist doch krank.“

Orsolics kann lachen!

Ganz anders läuft es beim Kennenlernen von Mario Orsolics und Aygul. Der meist mürrische Wiener ist begeistert von der Frau und zeigt seine Schokoladenseite und sogar sein Lächeln. Es schaut tatsächlich so aus, als würde Mario sich verlieben. Wie gefällt der Kasachin der Österreicher?

ER ist verliebt

Die drei Thailand-Urlauber Patrick Retzer, Daniel Stoizner und Peter Fäustl kommen ihren Bekanntschaften beim Lichterfest immer näher. Wie ein Teenager fühlt sich der 53-jährige Peter: "Ich habe den Eindruck, sie kommt mir immer näher und das gefällt mir.“ Peter ist verliebt und verhandelt mit der Chefin seiner Angebeteten Joy, dass sie drei Tage frei bekommt, damit sie sich besser kennenlernen können. Er bittet auf Knien um die Freistellung. Die Restaurant-Chefin erwartet aber eine finanzielle Ersatzleistung von umgerechnet rund 13 Euro pro Tag. Wird Peter das Kleingeld locker machen und Joy die Auszeit mit ihm möglich machen?

"Das Geschäft mit der Liebe“ und "Puffgeschichten“ am Mittwoch, 20. März 2024 ab 20.15 Uhr auf JOYN & bei ATV