"Geschäft mit der Liebe": Bald Hochzeit bei DIESEM ewigen Single-Mann?

In der Fleischbeschau-Sendung könnte es zu einer Hochzeit kommen.

Große Spannung vor der nächsten Ausgabe des ATV-Dauerbrenners " Das Geschäft mit der Liebe “: In Thailand erkunden Patrick Retzer und Daniel Stoizner das Nachtleben auf eigene Faust, da sie mit den ersten eher enttäuschenden Vermittlungsversuchen der Agentur ganz und gar nicht happy sind.

Ladyboys begeistern

In einer Ladyboys-Bar fühlt sich Thailand-Experte Patrick sichtlich wohl: „Da oben fühlt man sich natürlich wie im siebenten Himmel. Gar keine Frage. Lauter hübsche Damen.“ Von der "Roten Susu" ist er fasziniert und solange die Illusion anhält, kann selbst Daniel seine Begeisterung nicht verbergen.

Hotel-Katastrophe

Am Morgen danach ist die Stimmung am Tiefpunkt, da es kein fließendes Wasser im Quartier gibt und die Klospülung somit auch nicht funktioniert. Patrick reichts: „Seitdem wir gekommen sind, habe ich keinen einzigen Mitarbeiter in dem super Hotel gesehen.“ Dolmetscher und Organisator Jackie verteidigt sich: „Was soll ich machen? Ich bin kein Klempner, kein Hausmeister, keine Putzfrau.“ Kann das Kennenlernen neuer Damen die Stimmung wieder heben?

Orsolics trägt sie auf Händen

Diesmal wendet Mario Orsolics eine völlig neue Taktik an, denn er will als Gentleman überzeugen. Gerhard „Gerdschi“ Klein und er treffen sich mit zwei Damen zum Spaziergang. Kurzerhand trägt Mario eine Dame über ein Hindernis, die davon sehr angetan ist und Partnervermittlerin Ksenia Droben ist erstaunt: „Es ist nicht nur das Wetter heiß, die Stimmung wird heißer und heißer.“ Gerdschi lässt die Aktion hingegen kalt: „Ob das gut ankommt bei den Damen, wenn er sie über die Schwelle trägt? Vielleicht kommt es gut an bei ihnen, aber für mich ist das Volkschultheater.“

Eventuell Hochzeit ...

Beim anschließenden Abendessen zieht Mario dann alle Register und macht sogar das Tanzparkett mit Alina unsicher. „Was zwischen Mario und Alina passieren kann, hängt natürlich nur von Mario ab. In dieser Kultur kümmert sich der Mann um die Aktivität der Kommunikation. Wenn er weiter am Ball bleibt, dann können wir eventuell auch eine Hochzeit feiern“, ist Ksenia begeistert von der neuen Seite, die Mario von sich zeigt. Stellt sich nur noch die Frage, wie überzeugt Alina von Mario ist.



"Das Geschäft mit der Liebe“ am Mittwoch, 28. Februar 2024 ab 20.15 Uhr auf JOYN & bei ATV