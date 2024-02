Das Geschäft mit der Liebe birgt äußerst viel Potenzial zum Fremdschämen...

So geht es weiter in "Das Geschäft mit der Liebe ": In Kasachstan können die liebessuchenden Österreicher Gerhard "Gerdschi“ Klein, Mario Orsolics und Rudi Hendling die Damen durchaus beeindrucken und bei den Kennenlernspielen von Partnervermittlerin Ksenia Droben kommen sie sich spielerisch näher.

Etwas Ernsthaftes

In Astana läuft es anders, denn die Frauen beratschlagen mit der Partnervermittlerin, wer ein Date bekommt. Rudi erhält knapp vor Gerdschi die meisten Zusagen von den Damen für ein Date zu zweit. Doch bevor es zum Treffen von Rudi und Lora kommt, muss Ksenia ein ernstes Gespräch mit ihm führen: "Zuerst möchte ich mit dir alleine unter vier Augen sprechen, Rudi, es ist wirklich was Ernsthaftes passiert.“

Zu aufdringlich

Was ist geschehen? Lora möchte den Niederösterreicher doch nicht treffen, da ihr seine Einladung zum Schwimm-Date im Hallenbad inklusive Bikini zu aufdringlich war. "Sie kann auch nackt kommen, wenn sie keinen Bikini möchte", erklärt Rudi. Ksenia stellt klar: "Du versuchst das lächerlich zu machen. Es ist wirklich ein sehr konservatives Land und das Land und die Kultur prägen. Hier in diesem Land geht man zum zweiten, dritten oder vierten Date nicht im Bikini." Doch Rudi versteht die Welt nicht mehr: "Ich habe nichts von Oben-Ohne oder nicht einmal von Stringtanga gesagt." Hat der selbstbewusste Niederösterreicher seine Chancen bei den Damen verspielt?

Bikini muss sexy sein

Thailand-Experte Patrick Retzer und die Neuzugänge Peter Fäustl und Daniel Stoizner sind mit den Damen vom Karaoke-Abend zu einem Ausflug ans Meer verabredet. Da die drei Frauen vom Land sind, besitzen sie keine Badesachen. In Thailand nicht unüblich und so wollen die Österreicher die passende Bademode besorgen. Patrick: "Ich werden natürlich den Bikini kaufen, aber natürlich nach meinen Vorstellungen. Ein Zwischending mit langer Hose oder Burkini, das kann man mit mir nicht vereinbaren, es muss schon relativ sexy sein." Wie den Damen das gefallen wird?



