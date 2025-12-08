Alles zu oe24VIP
"One Battle After Another"
© Hersteller

Oscar-Barometer

83. Golden Globes: "One Battle After Another" als Favorit mit neun Nominierungen

08.12.25, 11:03 | Aktualisiert: 08.12.25, 15:42
Nominierungen für 27 Film- und Fernsehkategorien - Verleihung am 11. Jänner

Die dunkle Komödie "One Battle After Another" von Regisseur Paul Thomas Anderson mit Leonardo DiCaprio steht an der Spitze der Nominierungen für die 83. Golden Globe Awards, die am Montag in Beverly Hills bekanntgegeben wurden. Das norwegische Drama "Sentimental Value" liegt mit acht Nominierungen dicht dahinter. Chancen auf die Schauspielpreise haben etwa DiCaprio, Dwayne Johnson mit "The Smashing Machine" und Jessie Buckley für "Hamnet".

"One Battle After Another"

© Hersteller

Die Verleihung in 27 Kategorien ist für den 11. Jänner geplant. Das Drama "In die Sonne schauen" der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski hat es indes nicht ins Rennen um die Golden Globes in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film" geschafft. Unter den Nominierten für die Sparte sind unter anderem "Ein einfacher Unfall" (Frankreich), "No Other Choice" (Südkorea), "The Secret Agent"(Brasilien) und "Sentimental Value" (Norwegen).

"The Smashing Machine"

© Hersteller

Traditionell schaut die Branche zum Auftakt der Trophäen-Saison auf die Golden Globes als Vorbote für die späteren Oscars. Mehrere Hundert Journalisten aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab. Nach ihrem Debüt als Golden-Globe-Gastgeberin im vorigen Jänner wird die US-Entertainerin Nikki Glaser 2026 bei der Trophäen-Gala erneut auf der Bühne stehen.

