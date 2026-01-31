Meghan ist "selbstverliebt, manipulativ und zerstörerisch"

Lady Colin Campbell, eine der schärfsten Beobachterinnen der britischen High Society, übt erneut harte Kritik an Prinz Harry und Herzogin Meghan. Jetzt spricht die Autorin über Macht, Eifersucht und eine aus ihrer Sicht unwiderruflich zerbrochene Beziehung innerhalb der Königsfamilie.

Lady Colin Campbell (76), bekannt als „Lady C“, bewegt sich seit Jahrzehnten in den Kreisen der britischen Society. Internationale Bekanntheit erlangte sie mit ihrem Bestseller über Prinzessin Diana. Im Jahr 2020 veröffentlichte sie das Buch „Meghan and Harry: The Real Story“, das den Auftakt zu ihrer anhaltenden Kritik an den Sussexes markierte.

Die echte Prinzessin Diana im "Rachekleid" © Getty

Was hinter den Kulissen passierte

Im Interview mit BILD erklärt Lady C, sie habe sich zunächst kaum mit Harry und Meghan beschäftigt. Erst als sie wahrgenommen habe, „was hinter den Kulissen passierte“, sei ihr Interesse geweckt worden. Gute Geschichten entstünden aus dem Gegensatz zwischen Schein und Wirklichkeit, so die Autorin.

© getty

"Meghan sucht Aufmerksamkeit, Geld und Status"

Besonders deutlich äußert sie sich über Herzogin Meghan. Gegenüber BILD sagt sie: „Meghan sucht Aufmerksamkeit, Geld und Status – das treibt sie an.“ Weiter beschreibt sie Meghan als ehrgeizig, selbstverliebt, manipulativ und zerstörerisch. Sie kenne sowohl Meghans Familie als auch Menschen aus deren Umfeld. Zudem sei Meghan extrem eifersüchtig auf die Welt der britischen Royals. Ihr Fazit: „Selbstmitleid und Würde schließen einander aus.“

Harry und Meghan © Instagram

© Hersteller

Kein Mitleid mit Harry

Auch Prinz Harry sieht Lady C kritisch. Mitleid empfinde sie keines: Er habe eine hervorragende Erziehung genossen, sei jedoch „zornig geboren“.

© Getty Images

© Getty Images

Sie bezeichnet ihn als wütend, egoistisch und impulsiv. Eine Versöhnung mit Prinz William schließt sie aus. William werde Harry bestimmte Dinge niemals verzeihen, insbesondere Aussagen aus dessen Buch „Spare“ sowie sein Schweigen während der Krebserkrankung von Prinzessin Kate.

Trotz ihrer düsteren Einschätzung für Harry setzt Lady Colin Campbell Hoffnung in die nächste Generation. Prinz William habe aus ihrer Sicht das Potenzial, ein guter König zu werden. Er sei hart und entschlossen – Eigenschaften, die ein Monarch brauche.