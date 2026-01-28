Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Rapper Haftbefehl
© Instagram

Erstes Foto

Ohne Maske im Auto: Haftbefehl sorgt mit neuer Nase für Diskussionen

28.01.26, 11:30
Teilen

Ein kurzes Video sorgt derzeit für große Aufmerksamkeit: Rapper Haftbefehl ist erstmals seit Monaten ohne Maske zu sehen. Eine Instagram-Story seiner Ehefrau Nina bringt Fans zum Rätseln. 

Auslöser der Diskussion ist eine Instagram-Story von Haftbefehls Ehefrau Nina Anhan. In dem Clip, der laut "20 Minuten" aktuell intensiv in sozialen Medien geteilt wird, filmt sie sich selbst im Auto und schwenkt anschließend auf den Rapper neben ihr. Dabei ist Haftbefehl (40) erstmals seit längerer Zeit ohne Maske zu sehen – mit einer deutlich veränderten Nase.

Rapper Haftbefehl

Rapper Haftbefehl

© Instagram

Viele Fans fragen sich nun, ob der Musiker in dem Video bereits das Ergebnis seiner Nasenoperation zeigt oder ob ein Filter verwendet wurde. Seit der Veröffentlichung der Netflix-Dokumentation"„Babo: Die Haftbefehl-Story" trat der Rapper öffentlich nur noch mit Maske oder Sturmhaube auf, um seine Nase zu verdecken.

Grund für Operation

Der Eingriff wurde notwendig, da Haftbefehls Nase durch jahrelangen Drogenkonsum schwer geschädigt war. Erst vor Kurzem unterzog er sich einer aufwendigen Operation, die statt der geplanten drei Stunden sechseinhalb Stunden dauerte. Seine Ehefrau schrieb dazu auf Instagram: "Es war übel. Jetzt ist er in der Heilungsphase."

Haftbefehl Nina
© getty

In sozialen Medien gehen die Meinungen auseinander. Einige Nutzer erkennen den Rapper kaum wieder und halten das Video für künstlich verändert. Andere freuen sich über seine sichtbare Genesung und verweisen darauf, dass Schwellungen nach einem operativen Eingriff normal seien und das endgültige Ergebnis noch ausstehen könne.

Laut Angaben aus dem Umfeld des Musikers soll noch eine zweite Operation folgen. Ein konkreter Termin dafür ist bislang nicht bekannt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen