Schon wieder: Pyros lösten Waldbrand in Tirol aus

Kurz vor dem Brand hatten mehrere Bewohner ein Knallgeräusch wahrgenommen.

Erst kurz nach Weihnachten löste ein Feuerwerkskörper eines 12-Jährigen einen verheerenden Brand auf der Nordkette über Innsbruck aus. Unzählige Feuerwehrkräfte standen dort tagelang im Einsatz.

Nun soll schon wieder ein pyrotechnischer Gegenstand zu einem Waldbrand in Tirol geführt haben. Das Feuer brach am Dienstagabend gegen 20 Uhr im Gemeindegebiet von Weerberg, Bereich Sunnbichl, aus.

© ZOOM.TIROL

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, standen schon die Wurzeln von vier Bäumen sowie trockenes Laub und Äste in Vollbrand. Zum Glück konnte dieses Feuer noch rechtzeitig gelöscht werden, bevor es sich flächenmäßig ausbreitete.

Knallgeräusch vor dem Brand

Laut ersten Informationen wollen mehrere Bewohner in der Nähe kurz vor dem Brand ein Knallgeräusch gehört haben. Aufgrund des bisherigen Ermittlungsstands muss davon ausgegangen werden, dass das Feuer durch pyrotechnische Gegenstände ausgelöst worden sein könnte. Wer den Brand ausgelöst haben könnte, ist bisher unklar. Es entstand Schaden in unbekannter Höhe. Die L301 musste für rund eine Stunde total gesperrt werden.

Zeugen, welche Angaben zum Brandereignis machen bzw. sachdienliche Hinweise geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Schwaz unter der Telefonnummer 059133 / 7250 zu melden.