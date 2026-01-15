123. Zuckerbäckerball: 3.000 Gäste und Promis beim Tortentanz

Die Wiener Hofburg wurde am Donnerstagabend wieder zum Parkett für die heimische Prominenz. Ein Junggeselle war besonders begehrt: Musical-Star Moritz Mausser.

Wer Süßes liebt, war Donnerstagabend in der Wiener Hofburg genau richtig: Der 123. Zuckerbäckerball verwandelte die prunkvollen Säle in ein Paradies für Naschkatzen – Torten-Garantie inklusive. Rund 3.000 Gäste folgten der Einladung und machten den traditionsreichen Ball einmal mehr zu einem der charmantesten Fixpunkte der Wiener Ballsaison.

Vera Russwurm und Peter Hofbauer. © Andreas Tischler

Promis tanzten an

Ein Pflichttermin war der Abend natürlich für Ball-Mutti Birgit Sarata, die den Zuckerbäckerball seit Jahren mit viel Herz und Organisationstalent begleitet. Doch nicht nur sie ließ sich die süße Nacht nicht entgehen: Auch zahlreiche prominente Gäste mischten sich unter die Ballbesucher und bewiesen, dass man zur Ballsaison durchaus einmal ein Auge zudrücken darf – zumindest, wenn es um Kalorien geht.

Bürgermeister Michael Ludwig mit Gattin Irmtraud. © Andreas Tischler





Zu den süßen Sünden griffen an diesem Abend unter anderem Moderatorin Vera Russwurm, Bariton Clemens Unterreiner, Herbert Lippert, Auhofcenter-Chef Peter Schaider, "Dancing Stars"-Traumpaar Corinna Kamper und Danilo Campisi und viele weitere. Schließlich gilt: Wer tanzt, darf genießen. Je nach Tempo lassen sich beim Walzer, Foxtrott oder Discofox pro Stunde immerhin zwischen 150 und 320 Kalorien verbrennen – ein Argument, das an diesem Abend wohl gerne gehört wurde.

ORF-Moderatorin Teresa Vogl. © Andreas Tischler

Musical-Star als beliebter Junggeselle

Auch musikalisch wurde nicht gespart. Das Geheimnis um den Stargast des Abends war zwar bereits im Dezember gelüftet worden, die Vorfreude blieb dennoch groß: Musical-Star Moritz Mausser hatte heuer die Ehre. "Die Damen freuten sich schon besonders auf ihn, weil der ja Single ist."

Opernsängerin Natalia Ushakova. © Andreas Tischler

So wurde der Zuckerbäckerball einmal mehr seinem Ruf gerecht: weniger Society-Glanz als andere Großereignisse der Saison, dafür umso mehr Herzlichkeit, Tradition und süße Lebensfreude. Ein Ball, der beweist, dass Genuss und Wiener Ballkultur perfekt zusammenpassen – ganz ohne schlechtes Gewissen. Am Freitagvormittag steht dann schon das nächste Highlight auf dem Programm. Die Pressekonferenz des Wiener Opernballs.