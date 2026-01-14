Ballsaison 2026: Trendfarben & Must-Haves bei Peek & Cloppenburg

Die Ballsaison 2026 steht vor der Tür – Zeit für die Trendfarben Koralle, Pastellblau, Smokey Lavender, Royal Blue, Smaragdgrün und Metallic-Töne. Peek & Cloppenburg zeigt die schönsten Ballkleider für unvergessliche Auftritte.

Ob klassisch, modern oder glamourös – die Trendfarben 2026 setzen bei Ballkleidern starke Akzente. Wir zeigen Ihnen eine kuratierte Auswahl unserer Favoriten von Peek & Cloppenburg, die mit edlen Schnitten, fließenden Stoffen und stilvollen Details für unvergessliche Auftritte sorgen.

Eleganz, Komfort und Glamour vereint: Diese Kleider sitzen wie angegossen, lassen Sie strahlen – und begleiten Sie stundenlang durch jede Tanzfläche. Wir zeigen Ihnen unsere Favoriten im Trend, die Stil, Farbe und moderne Schnitte perfekt kombinieren.

Schritt eins: Die richtige Farbe für den großen Auftritt

Trendfarben 2026 sind nicht nur schick, sondern auch vielseitig kombinierbar:

Koralle & Pastellblau: Sanft, feminin, ideal für romantische Bälle

Smokey Lavender: Modern, elegant, ein echter Hingucker

Royal Blue & Smaragdgrün: Kraftvoll, luxuriös, für einen majestätischen Auftritt

Metallic-Töne: Glamour pur für Party-Highlights

Schritt zwei: Unsere Favoriten bei Peek & Cloppenburg

TROYDEN COLLECTION Schimmerndes Abendkleid mit V-Ausschnitt in petrol © Peek & Cloppenburg

Preis: 99 €*

Ein echtes Statement-Piece für die Ballsaison 2026. Das schimmernde Abendkleid in Petrol verbindet Eleganz mit modernem Glamour und ist ideal für alle, die stilvoll auffallen möchten. Der tiefe V-Ausschnitt streckt optisch die Silhouette, während der fließende Stoff bei jeder Bewegung edel mitschwingt. Perfekt für Bälle, Galas oder festliche Abende, bei denen ein souveräner Auftritt gefragt ist.

Jake*s Cocktail Abendkleid im Double-Layer-Look in rauchblau © Peek & Cloppenburg

Preis: 119,99 €

Modern, feminin und absolut im Trend: Das Abendkleid im Double-Layer-Look in Rauchblau überzeugt mit einer luftigen Silhouette und fließendem Fall. Die doppellagige Verarbeitung sorgt für Bewegung und Leichtigkeit, während der zarte Farbton besonders elegant wirkt. Ein stilvoller Begleiter für Bälle, Feiern oder elegante Abendveranstaltungen – bequem genug für lange Nächte und dennoch edel im Auftritt.

Swing Abendkleid im Stufen-Look in flieder © Peek & Cloppenburg

Preis: 179,99 €

Romantisch, modern und absolut trendbewusst: Das Abendkleid im Stufen-Look in Flieder greift einen der wichtigsten Farbtrends 2026 auf. Die weich fallenden Stufen verleihen dem Kleid Volumen und Bewegung, während der fließende Schnitt eine feminine Silhouette zaubert. Perfekt für Bälle, Hochzeiten oder festliche Abende, bei denen Leichtigkeit und Eleganz gefragt sind.

Jake*s Cocktail Abendkleid mit Rüschen und Cut Outs in orange © Peek & Cloppenburg

Preis: 79,99 €

Ein echter Hingucker für mutige Looks: Das Abendkleid mit Rüschen und Cut-outs in Orange setzt auf einen der auffälligsten Trendtöne der Saison 2026. Verspielte Rüschen treffen auf moderne Cut-out-Details und schaffen einen Look, der gleichzeitig feminin und aufregend wirkt. Ideal für alle, die bei Bällen oder Abend-Events modisch auffallen möchten – und dabei nicht auf Komfort verzichten wollen.

Lauren Ralph Lauren Abendkleid mit One-Shoulder-Träger Modell 'ELZIRA' in hellblau © Peek & Cloppenburg

Preis: 229,99 €

Zeitlose Eleganz mit modernem Twist: Das One-Shoulder-Abendkleid „ELZIRA“ in Hellblau steht für klassischen Glamour und eine klare, feminine Silhouette. Der asymmetrische Träger setzt ein stilvolles Statement, während der fließende Stoff den Körper sanft umspielt. Ein perfekter Look für formelle Bälle, Galas oder elegante Hochzeiten – edel, souverän und absolut zeitlos.

Schritt drei: Accessoires & Styling

Der perfekte Auftritt endet nicht beim Kleid:

Tamaris – Pumps im schimmernden Design in Gold © Peek & Cloppenburg

Schuhe & Clutch in Metallic oder neutralen Tönen für harmonische Looks

Schmuck sparsam einsetzen, ein Hingucker pro Outfit reicht

Frisur & Make-up auf Farbe abstimmen, z. B. sanfte Pastelltöne oder kräftige Kontraste bei Metallic-Kleidern

Fazit: Trends kombinieren, stilvoll glänzen

Ballkleider sind kein langweiliges Abendoutfit, sondern das Must-Have für jede festliche Saison. Peek & Cloppenburg bietet die beste Auswahl an edlen Looks, trendigen Farben und perfekter Passform – egal ob romantisch, glamourös oder modern. So wird jeder Ballauftritt unvergesslich.

