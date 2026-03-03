Kindle-Frühlingsangebote: Bestseller & Neuerscheinungen jetzt ab 1,99 € entdecken

Mit den ersten warmen Tagen steigt auch die Lust auf neue Geschichten. Vom 3. bis 16. März können Amazon-Kundinnen und -Kunden in Deutschland im Rahmen der Kindle-Frühlingsangebote aus Hunderten von eBooks ab nur 1,99 € wählen.

Ob historische Romane, Psychothriller oder spirituelle Sachbücher – jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um neue Titel kennenzulernen oder lang gemerkte Bücher endlich zu lesen. Das Angebot ist zeitlich begrenzt.

Unsere aktuellen Leseempfehlungen

Die Versuchung des Herzogs Kindle Ausgabe

Für alle, die große Gefühle, Intrigen und eine Prise aristokratisches Flair lieben. Dieser Roman verbindet Romantik mit Spannung und ist ideal für entspannte Frühlingsabende.

Chakra - 7 Tore zur Seele: Erlöse deinen Urschmerz Kindle Ausgabe

Ein inspirierendes Buch für alle, die sich mit persönlicher Entwicklung und innerer Balance beschäftigen möchten. Gerade im Frühling, wenn vieles auf Neubeginn steht, passt dieses Thema besonders gut.

Station 9: Eine Patientin ohne Gedächtnis. Ist sie Opfer, Zeugin oder Mörderin? - Psychothriller - »Ein Psychothriller der Extraklasse mit einer mörderischen Wendung. Umwerfend!« (Claire Douglas)

Eine Patientin ohne Gedächtnis. Ist sie Opfer, Zeugin oder Täterin? Dieser Thriller verspricht Hochspannung bis zur letzten Seite und wurde bereits als „Psychothriller der Extraklasse“ gelobt. Perfekt für alle, die es nervenaufreibend mögen.

Die Praktikantin: Thriller - "Der Großmeister des deutschen Politthrillers." hr2-Kultur Kindle Ausgabe

Ein packender Thriller aus der Welt von Macht, Politik und Manipulation. Das Werk wurde bereits als Roman eines „Großmeisters des deutschen Politthrillers“ bezeichnet. Wer intelligente Spannung mit gesellschaftlicher Relevanz sucht, findet hier fesselnden Lesestoff mit Tiefgang – ideal für alle, die es realistisch und hochaktuell mögen.

Kafka von Tag zu Tag: Dokumentation aller Briefe, Tagebücher und Ereignisse Kindle Ausgabe

© Amazon

Für Literaturinteressierte bietet diese umfassende Dokumentation einen einzigartigen Einblick in das Leben Franz Kafkas. Sämtliche Briefe, Tagebucheinträge und Ereignisse werden chronologisch aufgearbeitet. Ein faszinierendes Werk für alle, die sich intensiver mit einem der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts beschäftigen möchten.

Kindle Unlimited: Zwei Monate kostenlos lesen

Zusätzlich zur Rabattaktion gibt es ein attraktives Testangebot für Kindle Unlimited. Ebenfalls vom 3. bis 16. März können Sie den Service zwei Monate lang für 0,00 € nutzen.

Während dieser Zeit erhalten Sie Zugriff auf Millionen von Titeln – darunter eBooks, Hörbücher und exklusive Inhalte. Ideal, um neue Genres auszuprobieren oder sich durch mehrere Bestseller zu lesen.

Nach Ablauf der Testphase kostet das Abo 10,99 € pro Monat und ist jederzeit kündbar. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Fazit

Die aktuellen Kindle-Frühlingsangebote bieten eine attraktive Gelegenheit, Ihre digitale Bibliothek auszubauen. eBooks ab 1,99 € und zwei Monate Kindle Unlimited kostenlos – dieses Angebot lohnt sich besonders für alle, die flexibel lesen und neue Geschichten entdecken möchten.

Da die Aktion nur bis zum 16. März läuft, empfiehlt sich ein rechtzeitiger Blick in die Angebotsübersicht.

