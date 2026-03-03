Deal-Alarm für Ihre Küche: Ninja-Bestseller mit bis zu 31 Prozent Rabatt sichern

Knusprige Pommes ohne Fett, cremiges Eis auf Knopfdruck und smarte Küchenpower im Doppelpack – Ninja ist längst Kult. Und jetzt purzeln bei Amazon die Preise! Wir zeigen Ihnen fünf Bestseller, die aktuell mit satten Rabatten locken.

Wer einmal mit Ninja gekocht hat, weiß: Diese Geräte sind keine Spielerei, sondern echte Gamechanger. Ob Heißluftfritteuse mit Doppel-Schublade oder Eismaschine mit Softeis-Funktion – die Marke steht für Power, Innovation und jede Menge Komfort. Aktuell sind gleich mehrere Top-Modelle bei Amazon stark reduziert. Wir haben uns die Deals genauer angesehen – und sagen Ihnen, wo sich Zuschlagen jetzt besonders lohnt.

Doppel-Power für knusprige Ergebnisse: Ninja Dual Zone Air Fryer

Zwei Schubladen, sechs Funktionen und satte 9,5 Liter Fassungsvermögen – diese Heißluftfritteuse* ist ein echtes Raumwunder. Dank Dual-Zone-Technologie lassen sich zwei Gerichte gleichzeitig zubereiten, sogar mit unterschiedlichen Programmen und Garzeiten. Ob Max Crisp für extra Knusper, Rösten, Backen oder Aufwärmen – hier wird Multitasking großgeschrieben. Ideal für Familien oder alle, die gerne vorkochen.

Preislich ist das gerade ein echtes Highlight: Statt 231,92 Euro kostet das Modell aktuell nur 159,32 Euro – das sind starke 31 Prozent Rabatt. Für ein Gerät dieser Größe und Leistung eine klare Ansage.

Ninja Dual Zone Digital Air Fryer DZ400EU – für 159,32 statt 231,92 Euro bei Amazon* © Ninja

Platzsparendes Kraftpaket: Ninja Double Stack XL

Wenig Platz in der Küche, aber große Ansprüche? Die Double Stack XL* setzt auf ein vertikales Design mit zwei übereinanderliegenden Schubladen. Vier Kochstufen, sechs Funktionen und 9,5 Liter Volumen sorgen trotzdem für ordentlich Output – bis zu acht Portionen sind drin. Besonders praktisch: Mit den Einschüben wird die Fläche optimal genutzt.

Mit 211,67 statt 272,26 Euro sparen Sie hier 22 Prozent. Für Technik-Fans, die Wert auf Design und Effizienz legen, ist das eine spannende Option – gerade jetzt zum reduzierten Preis.

Ninja Double Stack XL SL400EUCP – für 211,67 statt 272,26 Euro bei Amazon* © Ninja

Kompakt und clever: Ninja CRISPi Air Fryer

Dieser Air Fryer* ist wie gemacht für kleine Küchen oder den flexiblen Einsatz. Mit 3,8 Litern Volumen und 4-in-1-Funktion (Heißluftfrittieren, Braten, Warmhalten, Recrisp) liefert er starke 1.700 Watt Leistung auf kompakter Fläche. Besonders smart: Zwei herausnehmbare Glasbehälter mit Deckel machen das Servieren und Aufbewahren kinderleicht.

Der Preis? 130,08 statt 181,50 Euro – das sind 28 Prozent Rabatt. Für eine portable Ninja-Lösung ein mehr als attraktiver Deal.

Ninja CRISPi FN101EUGY – für 130,08 statt 181,50 Euro bei Amazon* © Ninja

Eis wie aus der Gelateria: Ninja CREAMi Scoop & Swirl

Sommer, Sonne, Softeis! Die CREAMi Scoop & Swirl* bietet gleich 13 Funktionen – von klassischer Eiscreme über Gelato bis hin zu Sorbet und Milchshakes. Dank Mix-In-Funktion lassen sich Toppings wie Schokostückchen oder Nüsse direkt unterrühren. Zwei Behälter sind im Lieferumfang enthalten – perfekt für unterschiedliche Sorten.

Mit 322,68 Euro ist sie kein Schnäppchen im klassischen Sinn, aber im Vergleich zum Originalpreis von 373,10 Euro sparen Sie immerhin 14 Prozent. Für Eis-Fans mit Anspruch definitiv ein Blick wert.

Ninja CREAMi Scoop & Swirl NC701EU – für 322,68 statt 373,10 Euro bei Amazon* © Ninja

Eis und Slushi in einem: Ninja CREAMi Deluxe

Noch mehr Möglichkeiten bietet die CREAMi Deluxe*. Zehn Programme, von Eiscreme über Frozen Yoghurt bis Slushi, machen sie zum Allrounder für Süßes und Erfrischendes. Die 2-in-1-Geschmacksoption erlaubt kreative Kombinationen in einem Becher – perfekt für alle, die sich nicht entscheiden wollen.

Preislich ist das aktuell besonders spannend: 201,58 statt 272,26 Euro bedeuten 26 Prozent Rabatt. Für eine vielseitige Eis- und Eisgetränkmaschine ist das ein starkes Angebot.

Ninja CREAMi Deluxe NC502EU – für 201,58 statt 272,26 Euro bei Amazon* © Ninja

Warum ist Ninja so beliebt?

Ninja hat sich in den letzten Jahren vom Geheimtipp zur Trendmarke entwickelt. Der Grund: Die Geräte kombinieren eine starke Leistung mit cleveren Funktionen, die wirklich alltagstauglich sind. Große Fassungsvermögen, mehrere Programme und einfache Reinigung treffen auf modernes Design.

Dazu kommt das Versprechen, Lieblingsgerichte schneller, knuspriger oder kreativer zuzubereiten – oft mit weniger Fett und mehr Individualität. Genau diese Mischung aus Komfort, Technik und Lifestyle macht Ninja für viele Haushalte so attraktiv. Und wenn dann noch satte Rabatte dazukommen, wird aus Interesse schnell ein Klick.

Fazit: Jetzt ist Ninja-Zeit

Ob Heißluftfritteuse im XXL-Format oder Eismaschine für kreative Dessert-Momente – die aktuellen Amazon-Deals auf Ninja-Bestseller können sich sehen lassen. Mit Rabatten von bis zu 31 Prozent lohnt sich ein genauer Blick. Wer schon länger mit einem Ninja-Gerät liebäugelt, findet jetzt starke Argumente für den Kauf. Deal-Alarm? Absolut.

