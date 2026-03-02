Loveboxxx-Angebote bei Amorelie: Diese Geschenkboxen sorgen für besondere Momente

Ob Jahrestag, Geburtstag oder einfach ein liebevoller Überraschungsmoment zwischendurch – kleine Gesten können Großes bewirken. Die Loveboxxx-Kollektion bei Amorelie bietet stilvoll zusammengestellte Geschenkboxen für Paare, die ihre gemeinsame Zeit bewusst genießen möchten.

Aktuell sind alle drei Varianten statt 36,99 € für 24,99 € erhältlich – Sie sparen 12,00 € pro Box.

Loveboxxx © Amorelie

Loveboxxx - Let's Celebrate © Amorelie

Manche Momente verdienen mehr als nur ein Glas Sekt. Die „Let’s Celebrate“-Edition wurde genau für solche Anlässe konzipiert – ob Jahrestag, bestandene Prüfung, gemeinsamer Meilenstein oder einfach ein bewusst zelebrierter Abend zu zweit.

Die Box ist darauf ausgelegt, einen gewöhnlichen Abend in ein besonderes Erlebnis zu verwandeln. Statt lange nach passenden Ideen zu suchen, erhalten Sie eine stilvoll zusammengestellte Auswahl, die Atmosphäre, Nähe und gemeinsame Zeit in den Mittelpunkt stellt.

Gerade im Alltag geht Romantik oft unter – diese Edition bietet einen unkomplizierten, aber wirkungsvollen Rahmen, um sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen. Ideal auch als Geschenk, wenn Sie Ihre Wertschätzung auf persönliche Weise ausdrücken möchten.

Preis aktuell: 24,99 €

UVP: 36,99 €

Ersparnis: 12,00 €

Durch die aktuelle Reduzierung ist die „Let’s Celebrate“-Box besonders attraktiv – vor allem, wenn Sie einen Anlass nicht nur feiern, sondern bewusst gestalten möchten.

Loveboxxx - Ich liebe Dich © Amorelie

Manchmal braucht es keinen besonderen Anlass, um große Gefühle zu zeigen. Die „Ich liebe Dich“-Edition ist eine liebevoll zusammengestellte Geschenkbox, die genau dafür gedacht ist: Zuneigung bewusst auszudrücken – persönlich, stilvoll und mit einem Hauch Überraschung.

Gerade weil sie nicht an einen bestimmten Anlass gebunden ist, eignet sich die Box ideal für spontane Liebesbotschaften. Eine kleine Investition mit großer Wirkung.

Preis aktuell: 24,99 €

UVP: 36,99 €

Ersparnis: 12,00 €

Perfekt, wenn Sie Ihre Gefühle nicht nur sagen, sondern erlebbar machen möchten.

Loveboxxx - Sexy Wochenende © Amorelie

Manchmal braucht es nur ein freies Wochenende – und die richtige Inspiration. Die „Sexy Wochenende“-Edition richtet sich an Paare, die bewusst Zeit miteinander verbringen und dem Alltag für ein paar Stunden entfliehen möchten.

Die thematisch abgestimmte Zusammenstellung schafft einen stilvollen Rahmen für mehr Nähe, Spannung und gemeinsame Erlebnisse. Statt Routine steht hier bewusste Zweisamkeit im Mittelpunkt. Ideal, wenn Sie Ihr Wochenende nicht dem Zufall überlassen, sondern aktiv gestalten möchten.

Gerade in langen Beziehungen kann es wertvoll sein, neue Impulse zu setzen und sich bewusst Raum füreinander zu nehmen. Diese Edition versteht sich als Einladung, Gewohntes zu durchbrechen und gemeinsame Zeit intensiver zu erleben – diskret, hochwertig und unkompliziert.

Preis aktuell: 24,99 €

UVP: 36,99 €

Ersparnis: 12,00 €

Zusätzliche Vorteile bei Amorelie

• 10 % Rabatt mit dem Code BLOOM (ab 60 € Mindestbestellwert, inkl. reduzierte Artikel)

• Kund*innenbewertung: 8,9 von 10

• Diskret & anonym verpackt

• 100 Tage Rückgaberecht

• Versandkosten: 4,95 €

Die Produkte sind aktuell auf Lager – bei beliebten Geschenkartikeln kann die Verfügbarkeit jedoch schnell wechseln.

Fazit

Die Loveboxxx-Editionen verbinden stilvolle Präsentation mit einem klaren Fokus auf gemeinsame Erlebnisse. Gerade durch den aktuellen Rabatt von 12 € pro Box sind sie eine attraktive Geschenkidee – ob für romantische Abende oder besondere Anlässe.

Wer mehrere Varianten kombiniert, kann zusätzlich vom 10 %-Code profitieren und das gemeinsame Erlebnis individuell erweitern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.