Rabatt im Saisonstart: Dieses Rennrad ist Bestseller Nr.1

Mit den ersten warmen Tagen beginnt für viele die Rennrad-Saison. Wer jetzt neu durchstarten oder sein Equipment upgraden möchte, sollte vor dem Kauf unbedingt einen Blick auf idealo.at werfen.

Der Preisvergleich zeigt auf einen Blick, wo Ihr Wunschbike aktuell am günstigsten erhältlich ist – inklusive Preisentwicklung und praktischer Filterfunktionen.

Ein Modell steht dabei besonders im Fokus: das Bianchi Oltre Race 105 celeste – eines der gefragtesten Race Bikes im Einsteiger- und Performance-Segment.

Carbon, Racing-DNA und elektronische Schaltung

Bianchi Oltre Race 105 celeste © idealo.at

Das Oltre Race verbindet italienisches Design mit moderner Renntechnik. Der leichte Carbonrahmen sorgt für hohe Steifigkeit und direkte Kraftübertragung – ideal für schnelle Trainingsrunden und ambitionierte Touren.

Technische Eckdaten:

• Carbonrahmen

• 30 Gänge

• Shimano 105 Di2 Schaltwerk

• Elektronische bzw. semi-wireless Schaltoption

• Sportliche Race-Geometrie

Die Shimano 105 Di2 gilt als besonders präzise und zuverlässig – eine elektronische Schaltung, die Performance auf Wettkampfniveau ermöglicht.

Aktuelle Ersparnis: -13 %

Laut idealo.at liegt die aktuelle Ersparnis bei rund 281,02 € (-13 %).

Der Einstiegspreis startet derzeit bei €1.898,99 (je nach Größe und Anbieter).

Gerade bei höherpreisigen Sportgeräten lohnt sich der Vergleich: Preisunterschiede zwischen Händlern können mehrere hundert Euro betragen. Über die Preisentwicklung (3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr) behalten Sie zusätzlich im Blick, ob es sich um ein besonders attraktives Zeitfenster handelt.

Bianchi Oltre Race 105 celeste © idealo.at / KI

Positionierung im Top-Rennrad-Segment

Im Ranking der beliebten Race Bikes konkurriert das Oltre Race mit Modellen renommierter Hersteller. Besonders stark ist das Bianchi im Bereich:

• Preis-Leistungs-Verhältnis im Carbon-Segment

• Elektronische Schaltung unter € 2.000

• Sportlich-markantes Design

Die ikonische Farbe Celeste sorgt zudem für einen unverwechselbaren Auftritt auf der Straße.

Bianchi Oltre Race 105 celeste © idealo.at / KI

Für wen eignet sich das Modell?

Das Bianchi Oltre Race 105 richtet sich an:

• Einsteiger mit sportlichem Anspruch

• Fahrer, die auf Carbon umsteigen möchten

• Rennrad-Enthusiasten mit Fokus auf elektronische Schaltung

• Ambitionierte Hobbyfahrer im Frühlingstraining

Verfügbar ist das Bike in mehreren Rahmengrößen (50 cm bis 57 cm), sodass Sie es passend zu Ihrer Körpergröße wählen können.

Fazit: Jetzt ist Saisonstart

Der Frühling ist traditionell die wichtigste Zeit für Rennradkäufe. Gute Angebote sind gefragt – und Verfügbarkeiten können schnell sinken.

Mit einer aktuellen Ersparnis von rund 13 % zählt das Bianchi Oltre Race 105 celeste derzeit zu den spannendsten Optionen im Carbon-Rennradsegment.

Ein Preisvergleich auf idealo.at hilft Ihnen, das beste Angebot zu finden und bestens vorbereitet in die neue Saison zu starten.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.