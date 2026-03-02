Samsung Galaxy S26 & S26 Ultra jetzt mit bis zu 17 % Rabatt!

Die neue Samsung Galaxy S26 Serie ist da – und sowohl das Galaxy S26 Ultra als auch das Galaxy S26 sind aktuell exklusiv bei Amazon erhältlich. Wer 2026 auf ein neues Premium-Smartphone umsteigen möchte, kann jetzt direkt zum Start sparen.

Während das Ultra-Modell mit 200 MP Kamera und maximaler Ausstattung punktet, bietet das reguläre Galaxy S26 starke Performance zum attraktiveren Einstiegspreis!

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI, Handy ohne Vertrag, Android, Privacy Display, 12 GB RAM, 512 GB Speicher, 200 MP, Black, 3 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon] © Amazon

Das Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone ist das absolute Spitzenmodell der neuen Serie und richtet sich an alle, die kompromisslose Technik wollen. Ausgestattet mit 200 MP Hauptkamera, 12 GB RAM und 512 GB Speicher bietet das Gerät maximale Leistung für Foto-Enthusiasten, Power-User und Multitasker.

Dank Galaxy AI profitieren Nutzer von intelligenten Funktionen wie smarter Bildoptimierung, Live-Übersetzungen und kontextbasierten Vorschlägen im Alltag. Das integrierte Privacy Display schützt Inhalte zusätzlich vor seitlichen Blicken – ideal unterwegs oder im Büro.

Das Smartphone wird ohne Vertrag, mit Android und 3 Jahren Herstellergarantie geliefert und ist aktuell exklusiv bei Amazon erhältlich.

Aktueller Preis: 1.461,18 €

Ersparnis: 12 % unter UVP

Hinweis: Angebot stark nachgefragt!

Samsung Galaxy S26 AI Smartphone mit Galaxy AI, Ohne Vertrag, Handy mit Android, 12 GB RAM, 512 GB Speicher, AP Prozessor, 50 MP, Black, 3 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon] © Amazon

Das Samsung Galaxy S26 AI Smartphone bietet moderne Premium-Technik zu einem deutlich attraktiveren Einstiegspreis. Mit 12 GB RAM, 512 GB Speicher und leistungsstarkem AP-Prozessor ist das Gerät bestens gerüstet für Gaming, Multitasking und anspruchsvolle Apps.

Die 50-MP-Kamera sorgt für detailreiche Fotos im Alltag, während Galaxy AI intelligente Funktionen wie Bildoptimierung, Textunterstützung und smarte Vorschläge liefert.

Das Smartphone kommt ohne Vertrag, läuft mit Android und bietet 3 Jahre Herstellergarantie. Aktuell ist das Modell exklusiv bei Amazon verfügbar.

Aktueller Preis: 1.007,40 €

Ersparnis: 17 % Rabatt

Hinweis: Befristetes Angebot!

Fazit: Welche Version lohnt sich?

Das S26 Ultra ist ideal für Kamera-Enthusiasten und Power-User.

Das S26 bietet fast alle wichtigen AI-Features und Performance-Vorteile – bei deutlich niedrigerem Einstiegspreis.

Beide Modelle sind aktuell exklusiv bei Amazon erhältlich – und die Rabatte zum Marktstart machen die Vorbestellung besonders attraktiv!

