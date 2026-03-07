Katzenbesitzer aufgepasst: Dieses selbstreinigende Katzenklo ist jetzt 33 % reduziert

Seien wir ehrlich: Das tägliche Reinigen des Katzenklos gehört nicht zu den Lieblingsaufgaben im Haushalt. Gerade bei mehreren Katzen oder größeren Rassen sammelt sich schnell einiges an.

Genau hier setzt das Ellenpent Selbstreinigendes Katzenklo an – und sorgt für deutlich weniger Aufwand im Alltag.

Aktuell ist die elektrische Katzentoilette im befristeten Angebot für 200,66 € (-33 %) statt 301,51 € UVP erhältlich. Ein Preis, der besonders für Technik im Haustierbereich spannend ist.

Katzenklo Selbstreinigend Offen, Ellenpent Elektrische Katzentoilette für Große Katzen mit Geruchskontrolle - App-Steuerung & Sensoren Katzenklo Automatische Reinigung © Amazon

Das offene, moderne Design kombiniert Komfort für Ihre Katze mit smarter Technik für Sie. Nach dem Toilettengang startet automatisch der Reinigungsmechanismus und trennt Klumpen vom sauberen Streu.

Das bedeutet für Sie:

• Kein tägliches manuelles Säubern

• Weniger Geruchsbildung

• Hygienischere Umgebung

• Mehr Komfort im Alltag

Gerade für Berufstätige oder Haushalte mit mehreren Katzen ist das eine enorme Erleichterung.

Ideal auch für große Katzen

Viele automatische Modelle sind für große Katzen schlicht zu eng. Das Ellenpent-Modell wurde jedoch speziell mit ausreichend Platz konzipiert – auch für größere Rassen.

Das offene Design sorgt zusätzlich dafür, dass sich Ihre Katze nicht eingeengt fühlt. Das kann besonders bei sensiblen Tieren entscheidend sein.

App-Steuerung & Sensoren: Volle Kontrolle per Smartphone

Moderne Sensoren erkennen, wann Ihre Katze die Toilette nutzt, und starten den Reinigungsvorgang automatisch. Über die App behalten Sie alles im Blick:

• Reinigungsstatus

• Nutzungsübersicht

• Erinnerungen

• Wartungshinweise

So haben Sie selbst von unterwegs die Kontrolle – ideal, wenn Sie viel außer Haus sind.

Effektive Geruchskontrolle

Ein häufiges Problem bei herkömmlichen Katzenklos ist die Geruchsbildung. Dank integriertem Geruchskontrollsystem wird die Luft deutlich frischer gehalten. Das macht sich besonders in Wohnungen bemerkbar.

Warum das Angebot gerade interessant ist

• 33 % Preisersparnis

• Befristetes Angebot auf Amazon

• 100+ Käufe im letzten Monat

• Moderne Technik zum reduzierten Preis

Für 200,66 € pro Stück erhalten Sie hier eine smarte, selbstreinigende Lösung, die den Alltag mit Katze deutlich komfortabler macht.

Fazit: Mehr Komfort für Sie – mehr Hygiene für Ihre Katze

Das Ellenpent Selbstreinigendes Katzenklo kombiniert automatische Reinigung, App-Steuerung und Geruchskontrolle in einem offenen, großzügigen Design. Gerade für größere Katzen und anspruchsvolle Haushalte ist das Modell eine praktische Investition.

Wer sich das tägliche Schaufeln sparen möchte, sollte sich dieses Angebot näher ansehen – besonders solange der 33 %-Rabatt noch verfügbar ist!

