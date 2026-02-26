Barista-Kaffee zuhause: Jetzt -22 % auf Amazon!

Ein frischer Espresso am Morgen, ein cremiger Cappuccino am Nachmittag oder ein Latte Macchiato am Abend – für viele gehört Kaffee längst zur täglichen Routine. Was sonst oft nur im Café möglich ist, können Sie mit der richtigen Maschine auch bequem zu Hause genießen.

Die SHARDOR Espresso Kaffeemaschine mit Milchaufschäumer ist aktuell bei Amazon mit 22 % Rabatt erhältlich und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kaffee-Zubereitung im Alltag deutlich aufzuwerten.

Statt der UVP von € 171,42 zahlen Sie derzeit nur rund € 134,11!

SHARDOR Espresso Kaffeemaschinen, Siebträgermaschine mit Milchaufschäumer, 1350W 20 Bar Edelstahl Espressomaschine mit Siebträger, Professionelle Kaffeemaschine für Espresso Cappuccino Latte Macchiato © Amazon

Für Espresso, Cappuccino & Latte Macchiato

Die Siebträgermaschine eignet sich ideal für alle, die:

• Espresso

• Cappuccino

• Latte Macchiato

selbst zubereiten möchten.

Kaffee wie vom Barista

Mit einem Pumpendruck von 20 Bar sorgt die Siebträgermaschine für eine gleichmäßige Extraktion des Kaffeepulvers – entscheidend für Geschmack, Aroma und Crema. So können Sie zu Hause Espresso zubereiten, der in Konsistenz und Intensität an Café-Qualität erinnert.

Dank der Leistung von 1350 Watt ist die Maschine schnell einsatzbereit, sodass Sie auch morgens ohne lange Wartezeit Ihren Kaffee genießen können.

Für den täglichen Einsatz

Die kompakte Bauweise und das Edelstahlgehäuse machen die Maschine nicht nur robust, sondern auch optisch passend für viele Küchen. Ob morgens vor der Arbeit oder am Wochenende beim Frühstück – die SHARDOR Espressomaschine eignet sich ideal für den täglichen Einsatz.

Fazit: Jetzt zum Deal-Preis sichern

Mit der SHARDOR Espresso Kaffeemaschine mit Milchaufschäumer können Sie verschiedene Kaffeespezialitäten bequem zu Hause zubereiten – und mit 22 % Rabatt ist das Modell aktuell deutlich günstiger erhältlich.

Wenn Sie Ihre Kaffee-Routine aufwerten möchten, ist jetzt ein guter Zeitpunkt zuzuschlagen.

