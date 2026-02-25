Minus 20%: Dieser Airfryer ist aktuell Bestseller Nr. 1

Wenn Sie schon länger über eine Heißluftfritteuse nachdenken, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt: Die COSORI Dual Blaze Airfryer 10,8L ist aktuell bei Amazon im befristeten Angebot erhältlich – mit rund 18 % Rabatt auf die UVP.Statt 171,42€ zahlen Sie derzeit nur etwa 141,14€ .

Warum dieser Airfryer gerade so gefragt ist

COSORI Airfryer, Heißluftfritteuse 2 Kammern, 10,8 L Heissluftfritteuse, Innovative Mehrfach-Luftgeschwindigkeit, Spart 41 Prozent Platz, Inklusive Rezeptbuch und Edelstahl-Rost, Silbergrau © Amazon

Dieses Modell gehört aktuell zu den beliebtesten Heißluftfritteusen.

Mit über 2.000 Käufen im letzten Monat und einer Bewertung von 4,6 von 5 Sternen bei mehr als 2.400 Rezensionen erfreut sich der Airfryer großer Nachfrage.

Die Kombination aus großem Fassungsvermögen und Dual-Zone-Technologie macht die COSORI Heißluftfritteuse besonders beliebt – vor allem bei Familien oder allen, die mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten möchten.

Zwei Kammern für gleichzeitiges Kochen

Mit den 2 getrennten Garzonen können Sie:

Pommes und Gemüse parallel zubereiten

Fleisch und Beilagen gleichzeitig garen

unterschiedliche Temperaturen einstellen

So wird alles gleichzeitig fertig – ohne Wartezeit.

Große Kapazität, weniger Platzverbrauch

Mit einem Fassungsvermögen von 10,8 Litern eignet sich die COSORI Airfryer ideal für größere Portionen. Gleichzeitig spart das Gerät laut Hersteller bis zu 41 % Platz im Vergleich zu ähnlichen Modellen.

Im Lieferumfang enthalten:

Edelstahl-Rost

Rezeptbuch

Dual-Kammer-System

Knusprig mit weniger Fett

Dank der innovativen Mehrfach-Luftgeschwindigkeit können Sie:

• fettärmer frittieren

• Speisen gleichmäßig garen

• knusprige Ergebnisse erzielen

Ideal für eine bewusste Ernährung im Alltag.

Fazit: Jetzt im Angebot sichern

Die COSORI Dual Blaze Airfryer 10,8L gehört aktuell zu den meistgekauften Heißluftfritteusen bei Amazon.

Mit dem aktuellen Rabatt im befristeten Angebot ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Ihre Küche aufzurüsten – solange der Deal verfügbar ist.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.