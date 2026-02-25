Die besten Luftreiniger im Preisvergleich!

Mit dem Frühling beginnt nicht nur die Gartensaison – sondern auch die Pollenzeit. Gerade jetzt kann ein Luftreiniger helfen, Feinstaub, Allergene und Schadstoffe aus der Raumluft zu filtern.

Wenn Sie über ein passendes Modell nachdenken, lohnt sich ein Preisvergleich auf idealo. Dort sehen Sie auf einen Blick, welche Luftreiniger aktuell am günstigsten erhältlich sind – bevor die Nachfrage in der Allergiesaison weiter steigt.

Diese Luftreiniger gehören zu den beliebtesten

Dyson Purifier Hot+Cool HP1 © idealo.at

HEPA-Filtersystem

Filtert Pollen, Bakterien & Feinstaub

Heiz- & Ventilationsfunktion

Oszillation für bessere Luftverteilung

LCD-Anzeige & Fernbedienung

Geräuschpegel bis 61 dB

Ab € 499,00 im Preisvergleich auf idealo erhältlich.

Philips PureProtect Mini 900 Series arktisweiß (AC0920/10) © idealo.at

Der kompakte Luftreiniger eignet sich ideal für kleinere Räume und überzeugt mit einer Luftumwälzung von bis zu 250 m³/h. Dank HEPA-Filter werden Pollen, Feinstaub und andere Partikel zuverlässig aus der Raumluft entfernt – bei einer vergleichsweise leisen Geräuschentwicklung von 49,5 dB.

Ab € 111,00 im Preisvergleich auf idealo erhältlich!

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact 60 dB © idealo.at

Der kompakte Luftreiniger ist für Räume bis zu 48 m² geeignet und sorgt mit einer Luftumwälzung von bis zu 230 m³/h für spürbar bessere Raumluft. Ein integrierter Aktivkohlefilter hilft dabei, Feinstaub und Gerüche zuverlässig zu reduzieren.

Ab € 84,50!

Warum sich ein Preisvergleich jetzt lohnt

Mit steigenden Temperaturen nimmt auch die Belastung durch Pollen, Feinstaub, Tierhaare und andere Allergene in der Raumluft zu. Gerade zu Beginn der Allergiesaison kann ein Luftreiniger für spürbar bessere Luftqualität sorgen.

Wer frühzeitig Preise vergleicht, profitiert häufig von einer größeren Auswahl, besseren Angeboten und kürzeren Lieferzeiten. Auf idealo können Sie zudem Preisverläufe beobachten und so besser einschätzen, wann sich der Kauf eines Luftreinigers besonders lohnt.

Fazit: Jetzt für die Allergiesaison vorbereiten

Ein Luftreiniger kann gerade im Frühling für spürbar bessere Raumluft sorgen. Ein Preisvergleich auf idealo.at hilft Ihnen dabei, das passende Modell zum besten Preis zu finden – bevor die Nachfrage weiter steigt.

So starten Sie mit sauberer Luft in die neue Saison!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.