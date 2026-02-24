Alles zu oe24VIP
US-Richterin wies Klage von Musk-Firma xAI gegen OpenAI ab

Wegen Diebstahls

US-Richterin wies Klage von Musk-Firma xAI gegen OpenAI ab

24.02.26, 23:45
Das KI-Start-Up xAI von Elon Musk ist mit seiner Klage gegen den Rivalen OpenAI wegen des angeblichen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen vorerst gescheitert.  

Die US-Bundesrichterin Rita Lin in San Francisco wies die Klage am Dienstag ab, räumte dem Unternehmen jedoch die Möglichkeit ein, sie erneut einzureichen.

xAI habe nicht schlüssig dargelegt, dass OpenAI ein Fehlverhalten vorzuwerfen sei, begründete Lin ihre Entscheidung. Es fehlten insbesondere Belege, die darauf hindeuteten, dass OpenAI ehemalige xAI-Mitarbeiter zum Diebstahl von Geheimnissen angestiftet oder diese genutzt habe.

Stellungnahmen der beiden KI-Unternehmen lagen zunächst nicht vor. Der im September eingeleitete Rechtsstreit ist Teil einer weitreichenderen Auseinandersetzung zwischen dem Tesla-Chef Musk und dem von ihm mitgegründeten ChatGPT-Entwickler OpenAI.

