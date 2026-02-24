Alles zu oe24VIP
Frischer Fischgenuss bei Interspar: Vielfalt, Qualität und Nachhaltigkeit für zu Hause
© Interspar

Fischtheke

Frischer Fischgenuss bei Interspar: Vielfalt, Qualität und Nachhaltigkeit für zu Hause

24.02.26, 17:23
Teilen

Der INTERSPAR-Fischmarkt bietet Fischliebhabern absolute Frische, über 80 Sorten Süßwasser- und Meeresfische sowie Meeresfrüchte. Nachhaltige Herkunft, kompetente Beratung, praktische Services und Rezeptideen machen jeden Einkauf zu einem Genussmoment – vom Alltag bis zum Festtagstisch.

Fisch ist gesund, vielseitig und lässt sich sowohl im Alltag als auch bei festlichen Anlässen perfekt zubereiten. Entscheidend für leckere Gerichte sind hochwertige Produkte, kreative Rezeptideen und ein verlässlicher Händler. Genau hier setzt der INTERSPAR-Fischmarkt an.
Mit einem saisonal wechselnden Sortiment von über 80 Fisch- und Meeresfrüchtesorten, fünfmal wöchentlicher frischer Anlieferung, transparenter Herkunft und geschultem Personal garantiert der Lebensmittelhändler beste Qualität. Zusatzservices wie Filetieren, Entgräten oder fachgerechtes Verpacken erleichtern den Einkauf und sorgen für Planungssicherheit. Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle: Zertifizierungen, Kooperationen mit Organisationen wie dem WWF und Rückverfolgbarkeit bis zum Ursprung sind selbstverständlich.

Kompetente Beratung mit Leidenschaft
Wer unschlüssig an der Theke steht, wird bei interspar kompetent beraten. Die Mitarbeitenden durchlaufen ein umfangreiches Ausbildungsprogramm, das theoretisches und praktisches Wissen vermittelt. So können sie Services wie Entgräten, Filetieren oder Steak-Zuschnitt anbieten und geben zudem Rezept- und Zubereitungstipps sowie passende Weinempfehlungen: Zum Lachsforellenfilet passt vom Weingut Schuster ein Roter Veltliner vom Löss BIO 2024 – fruchtintensiv, aromatisch und elegant, ideal für Fischgerichte mit orientalischem Twist.

SPAR PREMIUM Lachforellenfilets

SPAR PREMIUM Lachforellenfilets

© Interspar

Qualität aus der Region
Nachhaltigkeit beginnt bei artgerechter Fischaufzucht in sauberem Wasser mit verantwortungsvoller Fütterung. Kurze Transportwege von der Zucht bis zum nächsten interspar-Standort schonen die Umwelt und sichern frische Produkte. Besonders gefragt sind derzeit grätenarme, fettarme Fische, Sushi-Qualität und heimische Spezialitäten wie Wels, Forelle oder Saibling.

Forellen und Saiblinge aus den niederösterreichischen Voralpen
Die Fischzucht Oberwasser in Schwarzau bietet Forellen und Saiblingen optimale Lebensbedingungen: 700 Liter kristallklares Quellwasser pro Sekunde sorgen für Bewegung und festes, aromatisches Fleisch. Unter Spar Premium sind Produkte wie Elsässer Saibling, Forelle, Lachsforelle und Lachsforellenfilet im Interspar-Fischmarkt erhältlich.

Online informieren und inspirieren lassen
Auf interspar.at/frischfisch finden Interessierte saisonal wechselnde Angebote, Rezeptideen, Zubereitungstipps und

passende Weinempfehlungen – perfekt für alle, die neue Fischgerichte ausprobieren möchten.

