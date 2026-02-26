42 % Rabatt: Dieser Akku-Staubsauger geht gerade bei Amazon durch die Decke

Wenn Sie aktuell darüber nachdenken, sich das Staubsaugen im Alltag zu erleichtern, lohnt sich ein Blick auf dieses Angebot: Der SMOTURE Akku Staubsauger VAC02 gehört derzeit zu den meistgekauften kabellosen Staubsaugern bei Amazon – und ist aktuell mit 42 % Rabatt erhältlich!

Statt der UVP zahlen Sie derzeit nur rund € 158,05!

Warum dieser Staubsauger gerade so gefragt ist

SMOTURE Akku Staubsauger 50.000 Pa 65 Min Laufzeit mit Mini-Turbinendüse, Anti-Tangle-Staubsauger Kabellos mit Touchscreen & Automodus für Tierhaare/Teppiche/Hartböden/Auto, VAC02–Verbesserte Version © Amazon

Gerade im Alltag sammeln sich Staub, Tierhaare oder Krümel schnell auf Teppichen und Hartböden. Ein kabelloser Staubsauger kann hier eine praktische Lösung sein – besonders dann, wenn er leistungsstark genug ist.

Der SMOTURE VAC02 bietet eine Saugkraft von bis zu 50.000 Pa und eignet sich damit unter anderem für:

• Teppiche

• Hartböden

• Tierhaare

• Polster

• Auto-Innenräume

So können Sie verschiedene Oberflächen bequem mit nur einem Gerät reinigen.

Für flexible Reinigung im Alltag

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 65 Minuten eignet sich der Staubsauger auch für größere Wohnungen. Dank der Mini-Turbinendüse lassen sich zudem:

• Tierhaare entfernen

• schwer erreichbare Stellen reinigen

• Polster oder Autositze säubern

Die Anti-Tangle-Technologie kann dabei helfen, das Verheddern von Haaren in der Bürste zu reduzieren.

Smarte Steuerung per Touchscreen

Über den integrierten Touchscreen können Sie:

• den Reinigungsmodus einstellen

• die Saugleistung anpassen

• den Akkustand überwachen

Der Automodus passt die Leistung je nach Bodenart automatisch an – etwa bei Teppich oder Hartboden.

Fazit: Jetzt zum Deal-Preis sichern

Der SMOTURE Akku Staubsauger VAC02 ist ein vielseitiger Helfer für den Alltag – und mit 42 % Rabatt aktuell deutlich günstiger erhältlich.

Wenn Sie auf der Suche nach einem kabellosen Staubsauger sind, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kauf sein.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.