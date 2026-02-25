Garten-Upgrade zum Saisonstart: Diese Garten-Deals sind ein echter Gamechanger

Ungepflegter Rasen, verschmutze Terrasse oder überwucherte Hecken nach dem Winter? Mit dem Start der Gartensaison stehen für viele wieder Mäharbeiten, Reinigung und Pflege auf dem Plan!

Lange wurde alles mühsam von Hand erledigt - inzwischen setzen jedoch immer mehr Gartenbesitzer auf smarte Geräte, die ihnen Arbeit abnehmen.

Gerade jetzt, zum Saisonbeginn im Frühling, gibt es viele attraktive Angebote rund um Mähroboter, Hochdruckreiniger oder Bewässerungssysteme. Wer frühzeitig investiert, kann sich im Sommer viel Zeit und Aufwand sparen.

Gartengeräte: Darum sind sie im Frühling so gefragt

Nach den Wintermonaten benötigen Rasenflächen, Wege und Außenbereiche meist eine gründliche Pflege. Moderne Gartenhelfer übernehmen viele dieser Aufgaben automatisch oder erleichtern sie deutlich.

Beliebte Tools zur Saisoneröffnung sind zum Beispiel:

• Mähroboter für den automatischen Rasenschnitt

• Hochdruckreiniger für Terrasse und Einfahrt

• Bewässerungssysteme für Pflanzen und Rasen

• Heckenscheren für den Frühjahrsschnitt

Diese Geräte helfen Ihnen dabei, Ihren Garten schneller wieder in Form zu bringen – ganz ohne großen Kraftaufwand.

MOVA ViAX 250 Mähroboter Ohne Begrenzungskabel, Empf. 250m², KI-unterstützte Auto-Mapping, U-förmige Bahnen, Hindernisvermeidung Dual-Vision, Besserer Kantenschnitt, Für Komplexe Gelände, Appsteuerung © Amazon

Der Mähroboter eignet sich ideal für Rasenflächen bis zu 250 m² und kommt ganz ohne Begrenzungskabel aus. Dank KI-unterstütztem Auto-Mapping und Dual-Vision-Hindernisvermeidung passt sich das Gerät auch komplexeren Gartenlayouts an.

Kein Begrenzungskabel notwendig

KI-gestützte Navigation

U-förmige Mähbahnen

Verbesserter Kantenschnitt

Appsteuerung möglich

Aktuell ab € 483,02 bei Amazon erhältlich.

Bosch Home and Garden Hochdruckreiniger EasyAquatak 120 Premium Kit (1500 W, Haus-und Auto-Kit enthalten, max. Fördermenge: 350 l/h, im Karton) - Amazon Edition © Amazon

Der Hochdruckreiniger eignet sich ideal für Reinigungsarbeiten rund um Haus, Terrasse oder Auto. Mit einer Leistung von 1500 W und einer maximalen Fördermenge von 350 l/h lassen sich Schmutz und Ablagerungen zuverlässig entfernen.

Für Haus & Auto geeignet

Haus- und Auto-Kit enthalten

Kompakte Bauweise

Einfache Handhabung

Aktuell ab € 100,84 bei Amazon erhältlich.

Solar Bewässerungssystem 2024 Neuestes Tröpfchenbewässerung system, Automatische Bewässerungssystem Garten mit 12 Timer-Modi +15 M Schlauch für Garten, Balkon Pflanzen, Kübelpflanzen im Freien © Amazon

Das automatische Tröpfchenbewässerungssystem eignet sich ideal für Garten, Balkon oder Kübelpflanzen im Außenbereich. Dank Solarbetrieb können Ihre Pflanzen auch bei Abwesenheit zuverlässig mit Wasser versorgt werden.

12 Timer-Modi

15 m Bewässerungsschlauch

Für Garten & Balkonpflanzen geeignet

Automatische Bewässerung

Solarbetrieben

Aktuell ab € 34,27 bei Amazon erhältlich.

Für wen lohnt sich die Anschaffung?

Neue Gartenhelfer eignen sich besonders für Sie, wenn Sie:

• regelmäßig Ihren Rasen pflegen möchten

• große Flächen reinigen müssen

• Zeit im Alltag sparen wollen

• Ihren Außenbereich automatisiert pflegen möchten

Viele Geräte lassen sich zudem bequem per App steuern und erleichtern so die Gartenarbeit zusätzlich!

Fazit: Jetzt für den Frühling ausstatten

Die Gartensaison hat begonnen – und mit den passenden Geräten wird die Pflege Ihres Gartens deutlich einfacher. Wer früh investiert, kann sich später über einen gepflegten Rasen und saubere Außenflächen freuen.

Schon jetzt für den Frühling vorbereitet zu sein, zahlt sich aus.

