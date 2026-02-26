Samsung Galaxy Buds4 Pro jetzt bei Amazon vorbestellen

Samsung erweitert sein Audio-Portfolio und bringt mit den neuen Samsung Galaxy Buds4 Pro die nächste Generation kabelloser In-Ear-Kopfhörer auf den Markt.

Wenn Sie auf der Suche nach neuen Bluetooth-Kopfhörern für Alltag, Arbeit oder Reisen sind, können Sie das Modell bereits jetzt bei Amazon vorbestellen.

Aktuell sind die Galaxy Buds4 Pro exklusiv bei Amazon ab rund € 251,09 erhältlich.

Samsung Galaxy Buds4 Pro, Kabellose Hi-Fi Bluetooth-Kopfhörer, 2-Wege-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung per Adaptive Noise Cancelling, In-Ear-Ohrhörer, 360 Audio, AI Agent mit Sprachsteuerung, Black © Amazon

Verbesserter Sound für unterwegs

Die neuen In-Ear-Kopfhörer setzen auf ein 2-Wege-Lautsprechersystem, das für ein ausgewogenes Klangbild sorgen soll – egal ob Sie Musik hören, Podcasts streamen oder telefonieren. Besonders im Alltag kann ein klarer und stabiler Sound dabei helfen, sich besser auf Inhalte zu konzentrieren oder Gespräche verständlich zu führen.

Adaptive Noise Cancelling

Ein weiteres Feature ist das Adaptive Noise Cancelling. Dabei werden Umgebungsgeräusche automatisch erkannt und entsprechend reduziert. Das kann vor allem in:

• öffentlichen Verkehrsmitteln

• Büroumgebungen

• belebten Innenstädten

von Vorteil sein.

So können Sie sich stärker auf Ihre Musik oder Telefonate konzentrieren, ohne von äußeren Geräuschen gestört zu werden.

360 Audio für mehr Immersion

Mit der integrierten 360 Audio-Funktion soll ein räumlicher Klang erzeugt werden, der Inhalte wie Filme oder Musik intensiver erlebbar macht. Gerade beim Streaming oder Gaming kann dies für ein immersiveres Hörerlebnis sorgen.

AI Agent mit Sprachsteuerung

Die Galaxy Buds4 Pro verfügen zudem über einen integrierten AI Agent mit Sprachsteuerung. Damit lassen sich Funktionen wie:

• Lautstärke

• Musikwiedergabe

• Anrufe

direkt per Sprachbefehl steuern – ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen.

Kabellose In-Ear-Kopfhörer wie die Galaxy Buds4 Pro eignen sich besonders für Pendlerinnen und Pendler, Vielreisende, Homeoffice-Nutzer sowie für den Einsatz im Fitnessstudio. Dank ihrer kompakten Bauweise lassen sie sich zudem einfach transportieren und flexibel im Alltag nutzen.

Fazit: Jetzt zum Release sichern

Mit den Samsung Galaxy Buds4 Pro bringt Samsung neue Funktionen wie Adaptive Noise Cancelling, 360 Audio und AI-gestützte Sprachsteuerung auf den Markt.

Wenn Sie die neuen Kopfhörer nutzen möchten, können Sie sie jetzt bei Amazon vorbestellen!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.