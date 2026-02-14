Nach Opernball: Wien-Marathon für Fran Drescher geht weiter

Erst glänzte sie am Opernball und von Wien bekommt Fran Drescher offenbar sowieso nicht genug. Auch am Samstag nach dem Ball der Bälle ist sie noch in der City und genießt Kunst und Kultur.

Als Drescher in Wien ankam, war der Andrang groß. Bis zu 1.000 Fans kamen am Mittwoch vor dem Ball in die dicht gedrängte Lugner City, um die US-Schauspielerin bei ihrem öffentlichen Auftritt vor dem Opernball frenetisch zu feiern.

So viel Zuneigung ging dann selbst an einem Weltstar nicht spurlos vorbei: "Da geht mir das Herz auf", freute sie sich, während sie Kusshändchen in die Menge verteilte.

Drescher ist Wien-Fan

"Ich war bereits vor einigen Jahren eingeladen, aber konnte nicht kommen", sagte Drescher. Sie freue sich darum, dass es nun diesmal klappe. "Ich bin so froh, dass ich ein Teil davon sein darf", sagte Drescher. Mit dabei ist auch ihr Ex-Mann Peter Marc Jacobson, mit dem sie weiterhin freundschaftlich sehr verbunden ist.

© Tischler

"Peter ist das erste Mal in Wien. Ich war schon einige Male hier, Wien ist eine meiner liebsten Städte", sagte Drescher. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Bundeshauptstadt dürften sich gegenüber dem Star auch von ihrer besten Seite zeigen - "es sind alle so freundlich", schwärmte Drescher.

Und weil es dem Mega-Star so gut gefiel in Wien, hängte sie gleich noch ein paar Tage dran. Den Valentinstag verbrachte sie mit einem Besuch der Heidi-Horten Collection.