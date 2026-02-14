Alles zu oe24VIP
Turin
Miss Europe aus NÖ

Miss Europe Beatrice Turin versext Valentinstag

14.02.26, 16:29 | Aktualisiert: 14.02.26, 18:08
Der 14. Februar steht ganz im Zeichen der Liebe. Auch Miss Europe Beatrice Turin nutzt den Valentinstag für eine besondere Botschaft – und ein sinnliches Foto-Shooting. 

„Für ein besonderes Valentinstag-Foto-Shooting habe ich mich mit der renommierten Fotografin Anna Kohl zusammengetan. Das Ergebnis ist eine Hommage an die Liebe und die Weiblichkeit.“ Mit diesen Worten beschreibt Beatrice Turin ihr aktuelles Shooting. 

Beatrice Turin Valentinstag

Beatrice Turin Valentinstag

„Ich liebe diesen Tag“

Beatrice Turin Valentinstag

Beatrice Turin Valentinstag

Der Valentinstag habe für sie eine besondere Bedeutung: „Der Valentinstag ist ein Tag, an dem wir uns auf die Liebe und die Menschen besinnen, die uns wichtig sind“, sagt Beatrice Turin. „Ich liebe diesen Tag, weil er uns daran erinnert, wie wichtig es ist, unsere Liebe und Wertschätzung für einander auszudrücken.“

Beatrice Turin Valentinstag

Beatrice Turin Valentinstag

Lob für die Fotografin

Auch über die Zusammenarbeit mit Anna Kohl zeigt sich die Miss Europe begeistert: „Das Foto-Shooting mit Anna Kohl war ein Traum“, so Turin. „Anna ist eine außergewöhnliche Fotografin, die genau versteht, wie man die Schönheit und die Seele eines Menschen einfängt. Ich bin überglücklich mit den Ergebnissen.“

