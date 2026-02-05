Alles zu oe24VIP
Robert Zadrazil
© Artner

Wechsel

Casinos Austria: Zadrazil folgt Hesoun als Aufsichtsratschef

05.02.26, 16:14 | Aktualisiert: 05.02.26, 17:35
Hesoun war seit 2020 Chef im Aufsichtsrat der Casinos. Steht nun nicht mehr für Verlängerung des Mandats zur Verfügung, jetzt soll Zadrazil zum Zug kommen.

Bei den Casinos Austria kommt es heuer zu einem Wechsel im Aufsichtsrat. Robert Zadrazil, ehemals Chef der UniCredit Bank Austria, soll den Posten des Aufsichtsratschefs von Wolfgang Hesoun übernehmen. Hesoun saß seit sechs Jahren an der Spitze des Aufsichtsrats, nun läuft sein Mandat aus, teilte die Staatsholding ÖBAG am Donnerstag mit.

Entscheidung über Zadrazil bei Hauptversammlung

Hesoun stehe nicht für eine Verlängerung seines Mandats zur Verfügung, gab er in einer eigenen Aussendung am Donnerstag bekannt. Er begründet die Entscheidung mit "Entwicklungen der vergangenen Monate, in deren Verlauf für mich der Eindruck entstanden war, nicht jene Unterstützung des Vorstandes des Minderheitseigentümers gehabt zu haben, die notwendig gewesen wäre, um den vor dem Unternehmen liegenden Prozess der Wiedererlangung der Lizenzen erfolgreich zu begleiten", so der noch amtierende Aufsichtsratschef.

Nun wurde Zadrazil von der ÖBAG als Nachfolger nominiert, bei den Hauptversammlungen im März soll darüber entschieden werden. Die ÖBAG hält rund ein Drittel der Casinos-Anteile.

