Katharina Straßer
© Facebook

Autsch!

"Geblutet wie Sau!": Katharina Straßer erleidet Horrorunfall

23.01.26, 10:13
Die Schauspielerin erlitt bei einem Zusammenprall Verletzungen im Gesicht.

Lustig war das bestimmt nicht und doch hat Schauspielerin Katharina Straßer ihren Humor nicht verloren.

Mehr zum Thema

Casting für Quasimodo

Jüngst teilte sie auf Facebook ein Video, das sie mit Blessuren im Gesicht zeigt: Schnitte, Krusten, Schwellungen und blaue Flecken, alles ist dabei. Sie meint: "Ich bereite mich fürs Casting als Quasimodo vor, ich glaube, ich habe gute Chancen, diese Rolle zu kriegen." Was passiert ist, erklärt sie umgehend: Sie ist mit einem Radfahrer zusammengestoßen.

Genesungswünsche

Danach sei sie unglücklich gefallen und mit einem Haufen Kies kollidiert: "Bin in ganz viele Kieselsteine gefallen, es war ein Fest! Es hat geblutet wie Sau!" Das Video kam als Erklärung, denn die Schauspielerin lässt sich von ihren Auftritten nicht abhalten und stand gleich wieder auf der Bühne. Viele Genesungswünsche von Fans folgten.

