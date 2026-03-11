Tiefer Absturz: Hollywood-Legende Mickey Rourke verliert Haus

Der nächste Skandal von Mickey Rourke: Die Hollywood-Legende verliert sein Haus. Er hat laut Klage 59.100 Dollar Mietrückstände angehäuft.

Laut dem Magazin "People" wurde Mickey Rourke (73) aus seinem Haus in Los Angeles zwangsgeräumt. Der Vermieter hat das Gerichtsverfahren wegen unrechtmäßiger Nutzung des Hauses in der Drexel Avenue für sich entschieden. Rourke hat in den Jahren rund 59.100 Dollar Mietrückstände angehäuft.

Überraschend kam die Räumung für ihn nicht. Er hat schon vorher das Haus verlassen. Zuletzt wohnte Rourke in einem Hotel in West Hollywood. Er wartete, dass eine Wohnung in Koreatown frei wird.

Unglücklich über Spendenaktion

Es ist der nächste Tiefpunkt für Rourke. Im Jänner 2026 hat seine langjährige Managerin einen GoFundMe-Spendenaufruf gestartet. Damit sollte der einstige Oscar-Nominee vor der Obdachlosigkeit bewahrt werden. Bei der Aktion kamen fast 100.000 Dollar zusammen.

Rourke war über die Spenden wenig erfreut. Auf Instagram postete er ein wütendes Video. Darin erklärte der Schauspieler, dass er darüber nichts wusste und nannte sie "demütigend". Er brauche das Geld nicht und wolle das gespendete Geld wieder an seine Fans zurückgeben.

Verbringt Weihnachten und Geburtstage oft alleine

Laut der Managerin hat Rourke seit Jahren finanzielle Probleme. Der Schauspieler sei extrem wählerisch bei seinen Rollenangeboten. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, weigert sich Rourke, für weniger als 200.000 Dollar pro Drehtag zu arbeiten.

Ein weiteres Problem ist auch der Lebensstil von ihm. Rourke lebt von Gage zu Gage, hat kein Bankkonto, trägt kaum Bargeld bei sich und gilt als sehr großzügig.

Obwohl er sehr oft seinen Freunden Geld gibt, verbringt Rourke häufig Weihnachten und Geburtstage alleine. Er hat bis auf seinen Assistenten und sein Management fast kaum Menschen um sich.