Kickl
FPÖ-Chef

Kickl fordert: Keine Flüchtlinge aus dem Iran aufnehmen

04.03.26, 11:37
FPÖ-Chef Herbert Kickl will, dass Österreich keine Flüchtlinge aus dem Iran aufnimmt. 

Ab Mittag tagt der Nationale Sicherheitsrat, bei dem auch Vertreter der Parlamentsparteien, wie etwa FPÖ-Chef Herbert Kickl, dabei sind.

Kickl stellte sich im Vorfeld noch den Fragen anwesender Journalistinnen und Journalisten vor dem Bundeskanzleramt. Er fordert: Österreich soll keine Flüchtlinge aus dem Iran aufnehmen.

Denn: "Irgendwann einmal muss Schluss sein und das ist glaube ich auch die Erwartungshaltung der Österreicher".

