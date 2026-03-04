Kickl fordert: Keine Flüchtlinge aus dem Iran aufnehmen

FPÖ-Chef Herbert Kickl will, dass Österreich keine Flüchtlinge aus dem Iran aufnimmt.
Ab Mittag tagt der Nationale Sicherheitsrat, bei dem auch Vertreter der Parlamentsparteien, wie etwa FPÖ-Chef Herbert Kickl, dabei sind.
Kickl stellte sich im Vorfeld noch den Fragen anwesender Journalistinnen und Journalisten vor dem Bundeskanzleramt. Er fordert: Österreich soll keine Flüchtlinge aus dem Iran aufnehmen.
Denn: "Irgendwann einmal muss Schluss sein und das ist glaube ich auch die Erwartungshaltung der Österreicher".