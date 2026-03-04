Schlichtung statt streiten: 151 Fälle in einem Jahr in OÖ

"Ob Warenkäufe, Reiseprobleme, Streitigkeiten mit Handwerksbetrieben oder komplexeThemen wie Fremdwährungskredite und Versicherungsfragen – die Verbraucherschlichtung Austria beweist Jahr für Jahr, wie wichtig und erfolgreich außergerichtliche Schlichtung ist“, sagt LR Stefan Kaineder.

OÖ. Gerade in Zeiten der Teuerung ist die Verbraucherschlichtung Austria für

Konsumenten in Oberösterreich eine wichtige Anlaufstelle, weil sie eine kostenlose

und unabhängige Möglichkeit bietet, Streitigkeiten mit Unternehmen außergerichtlich

zu klären und so zusätzliche finanzielle Belastungen zu vermeiden.

Aus Oberösterreich langten im Jahr 2025 151 Schlichtungsanträge bei der

Verbraucherschlichtung ein (2024: 111 Anträge). Die Fälle betrafen vor allem die Bereiche

Dienstleistungen (36 Fälle), Handel (23 Fälle) und Versicherungen (20 Fälle), ebenso wie

Spenden/Mitgliedschaften (18 Fälle).

Im Vorjahr wurden Lösungen im Wert von mehr als 30.000 Euro fürKonsumenten aus Oberösterreich gefunden werden konnten.