Hilfe bei ärgerlichen Konsumentenproblemen
Ohne Anwaltskosten

Schlichtung statt streiten: 151 Fälle in einem Jahr in OÖ

04.03.26, 13:57
"Ob Warenkäufe, Reiseprobleme, Streitigkeiten mit Handwerksbetrieben oder komplexeThemen wie Fremdwährungskredite und Versicherungsfragen – die Verbraucherschlichtung Austria beweist Jahr für Jahr, wie wichtig und  erfolgreich außergerichtliche Schlichtung ist“, sagt LR Stefan Kaineder.

. Gerade in Zeiten der Teuerung ist die Verbraucherschlichtung Austria für
Konsumenten in Oberösterreich eine wichtige Anlaufstelle, weil sie eine kostenlose
und unabhängige Möglichkeit bietet, Streitigkeiten mit Unternehmen außergerichtlich
zu klären und so zusätzliche finanzielle Belastungen zu vermeiden.

Aus Oberösterreich langten im Jahr 2025 151 Schlichtungsanträge bei der
Verbraucherschlichtung ein (2024: 111 Anträge). Die Fälle betrafen vor allem die Bereiche
Dienstleistungen (36 Fälle), Handel (23 Fälle) und Versicherungen (20 Fälle), ebenso wie
Spenden/Mitgliedschaften (18 Fälle).  

Im Vorjahr wurden Lösungen im Wert von mehr als 30.000 Euro fürKonsumenten aus Oberösterreich gefunden werden konnten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

