Wieder Bombendrohung am Linzer Hauptplatz
© Mike Wolf

Serie

Wieder Bombendrohung am Linzer Hauptplatz

04.03.26, 14:33
Nach einer mehrmonatigen Pause ging nun wieder eine Bombendrohung ein. 

Linz. Am Mittwochvormittag soll laut Polizei erneut eine Bombendrohung gegen den Hauptbahnhof in Linz eingegangen sein. Von 11.20 Uhr bis zum frühen Mittwochnachmittag wurde der Bahnhof von den Einsatzkräften durchsucht - gefunden wurde abermals nichts. 

Der Linzer Hauptbahnhof war in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Ziel ähnlicher Drohungen, die sich jedoch jedes Mal als Fehlalarm herausstellten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

