Die 4 heißesten Sonnenbrillen-Trends für den Sommer 2026

Österreich strahlt im Dauer-Sonnenschein, und wir können unsere schweren Mäntel endlich offiziell im Kasten verstauen. Denn es ist wieder Zeit, unser Lieblingsaccessoire hervorzuholen. Welche Shades tragen wir dieses Jahr auf der Nase? Wir verraten, welche It-Pieces jetzt angesagt sind.

Endlich schickt uns der Himmel wieder Sonnenstunden. Doch bevor wir uns in den nächsten Schanigarten stürzen, stellt sich die alles entscheidende Style-Frage: Haben Sie schon den Durchblick für die neue Saison? Nichts – und wir meinen wirklich gar nichts – wertet ein Outfit so schnell auf wie die perfekte Sonnenbrille. Sie ist nicht nur unser wichtigster Schutz, sondern das ultimative Fashion-Statement, sobald das Wetter wärmer wird. Aber ist Ihr treuer Begleiter vom letzten Jahr noch en vogue oder braucht Ihr Look ein Update?

Wir haben für Sie die Runway-Trends gescannt, die Instagram-Feeds der Supermodels analysiert und wissen ganz genau, welche Shades 2026 den Ton angeben. Von Retro-Chic bis hin zum futuristischen Statement – wir verraten Ihnen, welche Sonnenbrillen-Styles jetzt auf Ihre Wunschliste gehören.

Das sind die Sonnenbrillen-Trends für 2026

1. Pilotenbrillen: Der 70s-Retro-Look ist zurück!

© Getty Images

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat es vorgemacht, und die Modewelt zieht ehrfürchtig nach. Die Pilotenbrille ist der unangefochtene Klassiker, doch 2026 bekommt sie ein Style-Upgrade. Seit Ray-Ban in den 1930ern die erste Tropfenform lancierte, ist sie Kult – doch diesen Sommer feiern wir speziell die 70er-Jahre-Vibes.

Was den Look jetzt so besonders macht? Markante Gestelle treffen auf hell getönte Gläser. Wir lieben diesen Look, weil er sofort eine Prise Lässigkeit versprüht und jedem Outfit diesen begehrten Retro-Look verleiht.

2. Oval Glasses: Das Key-Piece der Stilikonen

© Getty Images

Sie feiern ihr großes Revival und sind 2026 DAS Must-have für alle, die es elegant und modern zugleich mögen: ovale Sonnenbrillen. Nachdem Miu Miu letztes Jahr den Hype startete, legt Prada jetzt mit dem Modell PR B15S nach.

Stilikonen wie Bella Hadid tragen das Modell bereits rauf und runter. Dieser Trend schmeichelt fast jeder Gesichtsform.

3. Y2K-Brillen: Die 2000er rufen an!

© Getty Images

„That’s hot!“ – Paris Hilton wäre stolz auf uns. Wenn Sie durch Ihren Instagram-Feed scrollen, gibt es kein Entkommen: Y2K-Sonnenbrillen ohne Rahmen sind überall. Dieser Trend ist herrlich kitschig, mutig und feminin.

Wir sehen oft zartrosa getönte Gläser, die mit funkelnden Strasssteinen besetzt sind. Da die Modelle meist komplett ohne Rahmen auskommen, rücken die glitzernden Applikationen noch mehr ins Rampenlicht. Ein echter Eyecatcher für alle, die gerne im Mittelpunkt stehen.

4. Shield-Shades: Die sportliche Variante

© Getty Images

Vergessen Sie die „schnellen Brillen“ vom letzten Jahr – 2026 wird es noch futuristischer. Die Shield-Sonnenbrille ist das sportliche Upgrade, das gerade die Herzen der Mode-Profis erobert.

Statt zwei einzelner Gläser erwartet uns eine durchgehende, oft verspiegelte Blende, die über den Nasenrücken verläuft. Was früher nur Profi-Radlern vorbehalten war, tragen Kim Kardashian und Co. jetzt als absolutes Fashion-Statement. Besonders cool: Der Stilbruch! Die Shield-Brille funktioniert nicht nur zum Athleisure-Look, sondern sieht auch zum strengen Hosenanzug gut aus.