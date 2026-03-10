Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere Wohnen & Immo
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
E-Commerce-Artikel
  1. oe24.at
  2. Shopping
Verführerischer Duft-Hype: Dieses Tom-Ford-Parfum wollen gerade alle
© idealo.at / KI
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Schon ab 19,99

Verführerischer Duft-Hype: Dieses Tom-Ford-Parfum wollen gerade alle

10.03.26, 18:03
Teilen

Luxuriöse Düfte erleben aktuell einen neuen Hype – besonders ein Parfum sorgt derzeit für Aufmerksamkeit: Tom Ford Lost Cherry Eau de Parfum. Der Duft gilt für viele als besonders verführerisch, süß und intensiv und taucht immer häufiger in Beauty-Trends und Social-Media-Empfehlungen auf. 

Laut Idealo-Preisvergleich ist das Parfum derzeit in verschiedenen Größen erhältlich. Kleine Varianten beginnen bereits ab etwa €19,95, während größere Flakons entsprechend mehr kosten. Damit gehört der Duft aktuell zu den besonders gefragten Luxus-Parfums im Beauty-Bereich. 

Süß, intensiv und außergewöhnlich 

Tom Ford Lost Cherry Eau Parfum 

Tom Ford Lost Cherry Eau Parfum 

© idealo.at

Der Duft wurde 2018 vorgestellt und zählt zu den bekannten Unisex-Parfums aus dem Hause Tom Ford. Besonders auffällig ist die Kombination aus fruchtigen und warmen Noten, die dem Parfum seinen charakteristischen Duft verleihen.

Lesen Sie auch

Zu den typischen Duftnoten gehören unter anderem:

  • süße Kirsche
  • Mandel und Likörnoten
  • warme Vanille
  • holzige und leicht würzige Akkorde

Die Mischung sorgt für einen Duft, der gleichzeitig süß, sinnlich und elegant wirkt. 

Tom Ford Lost Cherry Eau Parfum 

Tom Ford Lost Cherry Eau Parfum 

© idealo.at

Warum der Duft gerade so gehypt wird

Viele Parfum-Fans beschreiben Lost Cherry als besonders auffällig und unverwechselbar. Gerade süße Gourmand-Düfte erleben derzeit eine große Nachfrage, und genau in diese Kategorie fällt der Tom-Ford-Duft.

Ein weiterer Grund für die Beliebtheit ist die ungewöhnliche Duftkomposition. Die Kombination aus fruchtiger Kirsche und warmen Noten sorgt dafür, dass das Parfum sowohl tagsüber als auch am Abend getragen werden kann.

Viele Nutzer schätzen außerdem:

  • den intensiven Duftcharakter
  • die lange Haltbarkeit
  • das luxuriöse Design des Flakons 

Luxusduft mit ikonischem Design

Neben dem Duft selbst fällt auch der Flakon sofort auf. Die dunkelrote Glasflasche gehört zu den bekanntesten Designs der Tom-Ford-Private-Blend-Reihe und unterstreicht den luxuriösen Charakter des Parfums.

Gerade in der Beauty-Community wird das Parfum deshalb oft als Statement-Duft beschrieben.

Fazit

Das Tom Ford Lost Cherry Eau de Parfum gehört derzeit zu den Düften, die in der Beauty-Szene besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Die Kombination aus süßer Kirsche, warmen Mandel- und Vanillenoten sowie sinnlichen Akkorden sorgt für einen Duft, der gleichzeitig verspielt, luxuriös und auffällig wirkt. Genau diese Mischung macht ihn für viele Parfum-Fans so spannend.

Auch optisch ist der Duft ein echter Hingucker: Der tiefrote Flakon wirkt elegant und luxuriös und passt perfekt zum intensiven Charakter des Parfums. Gerade deshalb wird Lost Cherry häufig als Statement-Duft beschrieben – ein Parfum, das nicht unauffällig sein möchte. 

Im Idealo.at-Preisvergleich ist der Duft derzeit in mehreren Größen erhältlich, kleine Varianten starten ab rund €19,95. Wer auf der Suche nach einem auffälligen, süß-verführerischen Duft ist, stößt derzeit immer wieder auf diesen Parfum-Trend!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen