Verführerischer Duft-Hype: Dieses Tom-Ford-Parfum wollen gerade alle

Luxuriöse Düfte erleben aktuell einen neuen Hype – besonders ein Parfum sorgt derzeit für Aufmerksamkeit: Tom Ford Lost Cherry Eau de Parfum. Der Duft gilt für viele als besonders verführerisch, süß und intensiv und taucht immer häufiger in Beauty-Trends und Social-Media-Empfehlungen auf.

Laut Idealo-Preisvergleich ist das Parfum derzeit in verschiedenen Größen erhältlich. Kleine Varianten beginnen bereits ab etwa €19,95, während größere Flakons entsprechend mehr kosten. Damit gehört der Duft aktuell zu den besonders gefragten Luxus-Parfums im Beauty-Bereich.

Süß, intensiv und außergewöhnlich

Tom Ford Lost Cherry Eau Parfum © idealo.at

Der Duft wurde 2018 vorgestellt und zählt zu den bekannten Unisex-Parfums aus dem Hause Tom Ford. Besonders auffällig ist die Kombination aus fruchtigen und warmen Noten, die dem Parfum seinen charakteristischen Duft verleihen.

Zu den typischen Duftnoten gehören unter anderem:

süße Kirsche

Mandel und Likörnoten

warme Vanille

holzige und leicht würzige Akkorde

Die Mischung sorgt für einen Duft, der gleichzeitig süß, sinnlich und elegant wirkt.

Tom Ford Lost Cherry Eau Parfum © idealo.at

Warum der Duft gerade so gehypt wird

Viele Parfum-Fans beschreiben Lost Cherry als besonders auffällig und unverwechselbar. Gerade süße Gourmand-Düfte erleben derzeit eine große Nachfrage, und genau in diese Kategorie fällt der Tom-Ford-Duft.

Ein weiterer Grund für die Beliebtheit ist die ungewöhnliche Duftkomposition. Die Kombination aus fruchtiger Kirsche und warmen Noten sorgt dafür, dass das Parfum sowohl tagsüber als auch am Abend getragen werden kann.

Viele Nutzer schätzen außerdem:

den intensiven Duftcharakter

die lange Haltbarkeit

das luxuriöse Design des Flakons

Luxusduft mit ikonischem Design

Neben dem Duft selbst fällt auch der Flakon sofort auf. Die dunkelrote Glasflasche gehört zu den bekanntesten Designs der Tom-Ford-Private-Blend-Reihe und unterstreicht den luxuriösen Charakter des Parfums.

Gerade in der Beauty-Community wird das Parfum deshalb oft als Statement-Duft beschrieben.

Fazit

Das Tom Ford Lost Cherry Eau de Parfum gehört derzeit zu den Düften, die in der Beauty-Szene besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Die Kombination aus süßer Kirsche, warmen Mandel- und Vanillenoten sowie sinnlichen Akkorden sorgt für einen Duft, der gleichzeitig verspielt, luxuriös und auffällig wirkt. Genau diese Mischung macht ihn für viele Parfum-Fans so spannend.

Auch optisch ist der Duft ein echter Hingucker: Der tiefrote Flakon wirkt elegant und luxuriös und passt perfekt zum intensiven Charakter des Parfums. Gerade deshalb wird Lost Cherry häufig als Statement-Duft beschrieben – ein Parfum, das nicht unauffällig sein möchte.

Im Idealo.at-Preisvergleich ist der Duft derzeit in mehreren Größen erhältlich, kleine Varianten starten ab rund €19,95. Wer auf der Suche nach einem auffälligen, süß-verführerischen Duft ist, stößt derzeit immer wieder auf diesen Parfum-Trend!