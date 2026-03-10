Smartphone-Deals im Frühling: Apple- und Samsung-Topmodelle jetzt im Angebot

Wer über ein neues Smartphone nachdenkt, findet aktuell interessante Angebote auf Amazon. Besonders Geräte von Apple und Samsung sind im Rahmen der Frühlingsaktionen reduziert erhältlich.

Einige Modelle bieten dabei Rabatte von bis zu rund 25 Prozent, was die Anschaffung etwas günstiger machen kann.

Wir zeigen Ihnen drei Smartphones, die derzeit besonders im Fokus der Angebote stehen.

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI, Handy ohne Vertrag, Android, Privacy Display, 16 GB RAM, 1 TB Speicher, 200 MP, Cobalt Violet, 3 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon] © Amazon

Das Samsung Galaxy S26 Ultra gehört zu den leistungsstärksten Smartphones des Herstellers. Das Gerät setzt stark auf KI-Funktionen (Galaxy AI) und bietet umfangreiche Ausstattung für Nutzer, die ein Premium-Smartphone suchen.

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

• 200-MP-Hauptkamera

• 16 GB RAM und bis zu 1 TB Speicher

• Android-Betriebssystem

• Privacy Display und moderne KI-Features

Die Variante in Cobalt Violet ist derzeit für € 1.763,70 erhältlich – rund 10 % günstiger als die ursprüngliche Preisempfehlung.

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: 6,3" Display mit ProMotion bis zu 120 Hz, A19 Pro Chip, bahnbrechende Batterielaufzeit, Pro Fusion Kamera-System mit Center Stage Frontkamera; Tiefblau © Amazon

Auch Apple-Fans finden derzeit Angebote. Das Apple iPhone 17 Pro gehört zu den beliebtesten Geräten im Apple-Portfolio und bietet zahlreiche Premium-Funktionen.

Zu den Highlights zählen:

• 6,3-Zoll-Display mit ProMotion bis zu 120 Hz

• A19 Pro Chip

• Pro-Fusion-Kamerasystem

• Center-Stage-Frontkamera

Die Version mit 256 GB Speicher in Tiefblau ist aktuell für € 1.232,27 erhältlich – etwa 6 % reduziert.

Samsung Galaxy S26 AI Smartphone mit Galaxy AI, Ohne Vertrag, Handy mit Android, 12 GB RAM, 512 GB Speicher, AP Prozessor, 50 MP, Cobalt Violet, 3 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon] © Amazon

Neben dem Ultra-Modell gibt es auch das Samsung Galaxy S26 im Angebot. Das Smartphone richtet sich an Nutzer, die ein modernes Gerät mit KI-Funktionen suchen, aber kein Ultra-Modell benötigen.

Zu den wichtigsten Eigenschaften gehören:

• 12 GB RAM und 512 GB Speicher

• Galaxy AI Funktionen

• 50-MP-Kamera

• Android-System

Auch dieses Modell ist aktuell im Rahmen der Frühlingsangebote reduziert erhältlich.

Kurz-Check: Welches Smartphone passt zu Ihnen?

iPhone:

Ideal, wenn Sie ein einfaches, stabiles System möchten und vielleicht schon andere Apple-Geräte nutzen. iPhones sind besonders für Video, Performance und das Apple-Ökosystem bekannt.

Samsung Galaxy:

Eine gute Wahl, wenn Sie viel Technik, starke Kameras und mehr Einstellungsmöglichkeiten möchten. Besonders die Ultra-Modelle bieten oft Zoom und hochauflösende Kameras.

Kurz gesagt:

• iPhone – einfach, schnell, perfekt im Apple-System

• Samsung – viele Funktionen, starke Kamera, viel Anpassung

Fazit

Smartphones gehören zu den Produkten, die während großer Verkaufsaktionen häufig im Preis sinken. Besonders Apple- und Samsung-Geräte sind derzeit auf Amazon im Angebot.

Wenn Sie ohnehin über ein neues Smartphone nachdenken, kann sich ein Blick auf die aktuellen Deals lohnen – vor allem, da einige Modelle aktuell mit spürbaren Rabatten erhältlich sind.

