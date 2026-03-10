Deal des Tages: Ninja Airfryer jetzt 33 % günstiger

Wer gerne knusprige Gerichte zubereitet, dabei aber möglichst wenig Öl verwenden möchte, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen. Die Ninja Heißluftfritteuse MAX PRO (AF180EUCP) gehört zu den beliebten Küchengeräten und ist heute im Rahmen der Frühlingsangebote deutlich reduziert.

Der Preis liegt derzeit bei € 100,84, was einer Ersparnis von rund 33 % entspricht. Gleichzeitig gehört das Modell zu den gefragten Geräten der Kategorie und wurde über 500 Mal im letzten Monat gekauft.

Große Kapazität für Familien und Gäste

Ninja Heißluftfritteuse MAX PRO, 6,2 L, ölfrei, große Schublade, Rösten, Backen, Air Fry, Antihaftbeschichtet, Spülmaschinenfester Korb & Crisper Gittereinsatz, Silikonzange, Schwarz/Kupfer, AF180EUCP © Amazon

Mit einem Fassungsvermögen von 6,2 Litern bietet die Ninja MAX PRO ausreichend Platz für größere Portionen. Die große Schublade eignet sich beispielsweise für:

• Pommes

• Hähnchen

• Gemüse

• Snacks oder Beilagen

Damit können Sie auch für mehrere Personen gleichzeitig kochen.

Vielseitige Funktionen für verschiedene Gerichte

Die Heißluftfritteuse ist nicht nur zum Frittieren geeignet. Sie bietet mehrere Zubereitungsmöglichkeiten, die Ihnen im Alltag Flexibilität geben.

Dazu gehören unter anderem:

• Air Fry – knusprige Ergebnisse mit wenig Öl

• Rösten – ideal für Gemüse oder Fleisch

• Backen – beispielsweise für kleine Desserts

Dank der Heißluft-Technologie kann das Essen knusprig werden, ohne viel Öl zu benötigen.

Praktische Ausstattung für den Alltag

Neben der Leistung überzeugt die Ninja Heißluftfritteuse auch mit praktischen Details. Der Korb und das Crisper-Gitter sind antihaftbeschichtet und können in der Spülmaschine gereinigt werden.

Zum Lieferumfang gehören außerdem:

• eine Silikonzange

• Crisper-Gittereinsatz für bessere Luftzirkulation

• große antihaftbeschichtete Schublade

Das Design in Schwarz und Kupfer wirkt zudem modern und passt gut in viele Küchen.

Fazit

Die Ninja Heißluftfritteuse MAX PRO gehört zu den beliebten Küchengeräten für alle, die knusprige Gerichte mit weniger Öl zubereiten möchten. Mit 6,2 Litern Fassungsvermögen, vielseitigen Funktionen und einfacher Reinigung eignet sich das Gerät gut für den Alltag.

Durch den aktuellen Preis von € 100,84 und rund 33 % Rabatt gehört dieses Angebot derzeit zu den auffälligeren Küchengeräte-Deals auf Amazon – vor allem, solange die Frühlingsangebote noch laufen.

