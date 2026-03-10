Amazon Frühlingsangebote 2026: Die besten Grill-Schnäppchen für Garten, Balkon & Camping

Die Amazon Frühlingsangebote starten am 10. März und laufen bis zum 16. März 2026 – und liefern die perfekte Ausrüstung für die kommende Grillsaison.

Ob Gasgrill, Elektrogrill oder klassischer Holzkohle-Grill: Wir zeigen Ihnen sieben besonders starke Grill-Deals, die Sie sich jetzt sichern sollten.

Amazon Frühlingsangebote 2026: Jetzt wird’s heiß im Garten

Der Winter verabschiedet sich langsam, die Tage werden länger – und das bedeutet für viele: Grillsaison! Passend dazu zündet Amazon mit den Frühlingsangeboten 2026 ein echtes Deal-Feuerwerk. Besonders spannend für Outdoor-Fans: Grills aller Art sind derzeit stark reduziert. Ob Sie auf dem Balkon grillen, im Garten große BBQ-Abende planen oder beim Camping nicht auf Steak und Würstchen verzichten möchten – jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um sich einen neuen Grill zu sichern.

Wir haben uns durch die Angebote geklickt und zeigen Ihnen sieben besonders attraktive Grill-Schnäppchen, die derzeit bei Amazon deutlich günstiger zu haben sind.

Die heißesten Grill-Deals unter den Amazon Frühlingsangeboten

Enders Urban II Pro Gasgrill

Kompakt, vielseitig und perfekt für Balkon oder Camping: Der Enders Urban II Pro* ist ein echter Allrounder unter den Tischgrills. Mit seinen zwei Edelstahlbrennern können Sie nicht nur grillen, sondern auch kochen oder sogar backen. Dank robustem Aluguss-Gehäuse und massivem Gusseisenrost liefert der Grill ordentlich Power auf kleiner Fläche. Besonders praktisch: Das integrierte Thermometer hilft Ihnen dabei, die perfekte Grilltemperatur zu halten.

Für Balkon-Griller oder Camping-Fans ist das Gerät eine richtig spannende Option – und aktuell ein echtes Schnäppchen. Statt 249 Euro kostet der Grill derzeit nur 179 Euro, was satte 28 Prozent Rabatt bedeutet. Für einen Marken-Gasgrill mit dieser Ausstattung ist das ein richtig starker Preis.

Enders® Gasgrill Urban II Pro – für 179 Euro statt 249 Euro bei Amazon*

© Enders

Weber Spirit E-210 Gasgrill

Wenn es um hochwertige Gasgrills geht, ist Weber für viele Grillfans eine der ersten Adressen. Der Spirit E-210* bringt zwei leistungsstarke Brenner, eine großzügige Grillfläche von 51 x 46 Zentimetern sowie einen praktischen Warmhalterost mit. Damit lassen sich sowohl schnelle Würstchen als auch größere BBQ-Projekte problemlos umsetzen.

Normalerweise liegt dieses Modell deutlich über 400 Euro – aktuell kostet es jedoch 362,11 statt 465,13 Euro. Die 22 Prozent Rabatt machen den Weber-Grill zu einem besonders spannenden Deal für Qualitätsfans.



Weber Spirit E-210 Gasgrill – für 362,11 Euro bei Amazon* © Weber

Weber Classic Kettle Holzkohlegrill

Der Klassiker unter den Grills: Der Weber Classic Kettle* steht seit Jahrzehnten für echtes Holzkohle-Grillgefühl. Mit seinem porzellanemaillierten Deckel und Kessel, einer Grillfläche von 47 Zentimetern und dem praktischen One-Touch-Reinigungssystem ist er ein zuverlässiger Begleiter für klassische Grillabende.

Besonders interessant ist aktuell der Preis: Statt 161,34 Euro kostet der Kult-Grill nur 89,84 Euro – ein kräftiger 44-Prozent-Rabatt. Für einen originalen Weber-Kugelgrill ist das ein ausgesprochen attraktives Angebot.

Weber Classic Kettle Holzkohlegrill – für 89,84 Euro bei Amazon* © Weber

Oklahoma Joe’s Highland Smoker

Für echte BBQ-Enthusiasten darf ein Smoker natürlich nicht fehlen. Der Oklahoma Joe’s Highland von Char-Broil* bringt authentisches amerikanisches Barbecue-Feeling in den Garten. In der großen Garkammer lassen sich Fleischstücke langsam bei niedriger Temperatur garen – perfekt für Pulled Pork, Brisket oder Spare Ribs. Der separate Feuerraum ermöglicht indirektes Grillen und Räuchern, während die massive Bauweise für eine stabile Hitze sorgt.

Normalerweise liegt dieser Smoker bei rund 573 Euro. Während der Amazon-Frühlingsangebote kostet er jedoch 473,94 Euro, was immerhin 17 Prozent Rabatt bedeutet – für ein großes BBQ-Gerät dieser Klasse ein solider Deal.

Oklahoma Joe's Highland Smoker – für 473,94 Euro bei Amazon* © Char-Broil

Char-Broil Gas2Coal Hybridgrill

Sie können sich nicht entscheiden zwischen Gas- und Holzkohlegrill? Dann ist der Char-Broil Gas2Coal Hybridgrill* genau das richtige Gerät. Der Clou: Der Grill lässt sich sowohl mit Gas als auch mit Kohle betreiben. Drei Gasbrenner sorgen für ordentlich Hitze, zusätzlich gibt es einen praktischen Seitenbrenner für Pfannen oder Soßen.

Der Hybrid-Grill ist ideal für alle, die die Flexibilität lieben – schnelles Gasgrillen im Alltag oder klassisches Kohle-BBQ am Wochenende. Aktuell kostet das Modell 403,36 statt 533,45 Euro, was 24 Prozent Rabatt entspricht. Für einen vielseitigen Hybridgrill ist das ein durchaus attraktiver Deal.

Char-Broil Gas2Coal Hybrid Grill – für 403,36 Euro bei Amazon* © Char-Broil

Campingaz Party-Grill 400 CV

Wer gerne campen geht oder beim Picknick grillen möchte, braucht ein Gerät, das leicht, kompakt und vielseitig ist. Der Campingaz Party-Grill 400 CV* erfüllt genau diese Anforderungen. Er kann als Grill, Kocher oder sogar als kleine Kochstation verwendet werden – perfekt für Outdoor-Abenteuer.

Statt 99,88 Euro kostet der Party-Grill nur 74,81 Euro – das sind satte 25 Prozent Rabatt und damit ein starker Deal unter den Frühlingsangeboten.

Campingaz Party Grill 400 CV Campingkocher – für 74,81 Euro bei Amazon*

© Campingaz

Braun MultiGrill

Wer auch drinnen grillen möchte, sollte sich den Braun MultiGrill* genauer ansehen. Der Elektro-Kontaktgrill ist ein echtes Multitalent und lässt sich gleich auf drei Arten nutzen: als Kontaktgrill, BBQ-Grill oder mit Ofenmodus. Damit gelingen nicht nur saftige Steaks und Burger, sondern auch Paninis, Gemüse oder sogar überbackene Snacks. Mit seiner großen Grillfläche finden bis zu 12 Burger gleichzeitig Platz – perfekt also, wenn Freunde oder Familie spontan Hunger bekommen.

Besonders attraktiv ist aktuell der Preis: Statt 139,15 Euro kostet der Multigrill derzeit nur 83,69 Euro, was 40 Prozent Rabatt bedeutet – ein richtig starker Deal für einen vielseitigen Indoor-Grill.

Braun MultiGrill 7 CG7020 – für 83,69 Euro bei Amazon* © Braun

Grill kaufen: Darauf sollten Sie achten

Die Auswahl an Grills ist riesig – und jede Bauart hat ihre eigenen Vorteile. Gasgrills gelten als besonders komfortabel, weil sie schnell aufheizen und sich präzise regulieren lassen. Holzkohlegrills sorgen hingegen für das klassische BBQ-Aroma, brauchen aber etwas mehr Zeit und Vorbereitung. Elektrogrills sind vor allem auf Balkon oder Terrasse beliebt, weil sie ohne offenes Feuer auskommen.

Beim Kauf lohnt sich ein Blick auf einige wichtige Faktoren: Grillfläche, Leistung, Materialqualität und Ausstattung spielen eine große Rolle. Auch Extras wie Thermometer, Warmhalteroste oder Seitenbrenner können den Grillkomfort deutlich erhöhen. Wer häufig für viele Gäste grillt, sollte außerdem auf ausreichend große Grillflächen achten.

Fazit: Perfekter Zeitpunkt für einen neuen Grill

Die Amazon Frühlingsangebote 2026 sind ein idealer Zeitpunkt, um sich für die kommende Grillsaison auszurüsten. Vom kompakten Camping-Grill bis zum großen BBQ-Smoker ist aktuell für fast jeden Einsatzzweck etwas dabei – und viele Geräte sind deutlich reduziert.

Unser Tipp: Wenn Sie ohnehin über einen neuen Grill nachdenken, lohnt sich jetzt ein genauer Blick auf die Deals. Denn gerade Markenmodelle von Weber, Enders oder Char-Broil sind während solcher Aktionen oft deutlich günstiger zu haben. Also: Grillzange bereitlegen und die Schnäppchen sichern!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.