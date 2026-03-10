Automatisch zum perfekten Rasen: Dieser Mähroboter ist im Angebot

Mit dem Frühling beginnt für viele auch wieder die Gartensaison. Rasenpflege gehört dabei zu den regelmäßigen Aufgaben – doch moderne Technik kann Ihnen dabei viel Arbeit abnehmen.

Genau hier kommt der Navimow i105E Mähroboter ins Spiel, der aktuell im Rahmen der Amazon-Frühlingsangebote stark reduziert erhältlich ist.

Der intelligente Rasenroboter kostet derzeit € 654,46, was einer Ersparnis von rund 34 % entspricht. Damit gehört das Modell zu den auffälligen Garten-Deals der aktuellen Aktion.

Mähen ohne Begrenzungskabel

Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf. 500 m², Max. 600 m², RTK+Vision Rasenmäher Roboter Testsieger, Igelschutz Rasenroboter, KI Auto Kartierung © Amazon

Ein besonderer Vorteil des Navimow i105E ist, dass er ohne klassisches Begrenzungskabel arbeitet. Stattdessen nutzt das Gerät moderne RTK-Navigation kombiniert mit Kameratechnologie, um sich im Garten zu orientieren.

Dadurch kann der Roboter:

• den Garten automatisch kartieren

• präzise Mähwege planen

• effizient und systematisch arbeiten

Die Einrichtung kann dadurch deutlich einfacher sein als bei vielen klassischen Mährobotern.

Für mittelgroße Gärten geeignet

Der Navimow i105E wurde für Rasenflächen von bis zu etwa 500 m² empfohlen, kann laut Hersteller aber auch Flächen von bis zu 600 m² bewältigen.

Das macht ihn besonders interessant für:

• Einfamilienhäuser

• mittelgroße Gärten

• moderne Smart-Home-Haushalte

Der Roboter arbeitet selbstständig und fährt nach dem Mähen automatisch zurück zur Ladestation.

KI-Navigation und Sicherheitsfunktionen

Ein weiteres Highlight ist die KI-gestützte Navigation, die Hindernisse erkennen und umfahren kann. Zusätzlich verfügt der Roboter über einen Igelschutz, der kleine Tiere im Garten erkennen soll.

Weitere Funktionen:

• automatische Kartierung des Gartens

• präzises systematisches Mähen

• App-Steuerung möglich

• intelligente Hinderniserkennung

Fazit

Der Navimow i105E Mähroboter gehört zu den moderneren Rasenrobotern auf dem Markt – vor allem durch seine Navigation ohne Begrenzungskabel. Für Gartenbesitzer, die ihre Rasenpflege automatisieren möchten, kann das Modell eine interessante Lösung sein.

Mit dem aktuellen Preis von € 654,46 und rund 34 % Rabatt zählt der Roboter derzeit zu den spannenderen Garten-Deals der Amazon-Frühlingsangebote – besonders, solange das Angebot verfügbar ist.

