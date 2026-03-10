Apple Watch günstiger: Diese Modelle sind jetzt im Angebot

Smartwatches gehören längst für viele Menschen zum Alltag. Sie messen Schritte, analysieren Schlaf, begleiten das Training und zeigen wichtige Gesundheitsdaten direkt am Handgelenk an. Besonders beliebt sind dabei die Modelle von Apple.

Aktuell finden sich auf Amazon mehrere Apple-Watch-Modelle mit Rabatt, wodurch sich ein Blick auf die Angebote lohnen kann – vor allem, wenn Sie schon länger über eine Smartwatch nachdenken.

Wir zeigen Ihnen drei Apple-Watch-Deals, die derzeit besonders interessant sind.

Apple Watch Series 11 GPS 42 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Silber und Sportarmband in Nebelviolett (M/L). Schlafindex, Fitnesstracker, Gesundheitstracking, Always-On Display, Wasserschutz © Amazon

Die Apple Watch Series 11 (42 mm) richtet sich an Nutzer, die eine moderne Smartwatch mit umfangreichen Funktionen suchen. Das Modell verfügt über ein Always-On-Display, wodurch wichtige Informationen jederzeit sichtbar bleiben.

Zu den Funktionen gehören unter anderem:

• Schlafanalyse mit Schlafindex

• Fitness-Tracking für verschiedene Aktivitäten

• Gesundheitsdaten und Herzfrequenzmessung

• Wasserschutz für Sport und Alltag

Die Variante mit Aluminiumgehäuse in Silber und Sportarmband in Nebelviolett ist aktuell für € 433,51 erhältlich, was etwa 4 % unter der UVP liegt.

Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Polarstern und Sportarmband in Polarstern (S/M). Fitness‑ und Schlaftracker, Herzfrequenzmesser, Always-On Display, Wasserschutz © Amazon

Wenn Sie eine Apple Watch zu einem niedrigeren Preis suchen, kann die Apple Watch SE 3 (40 mm) eine interessante Option sein. Sie bietet viele grundlegende Smartwatch-Funktionen, bleibt dabei jedoch preislich deutlich unter den Pro-Modellen.

Das Modell bietet unter anderem:

• Fitness-Tracking

• Herzfrequenzmessung

• Schlafanalyse

• wassergeschütztes Gehäuse

Die Variante mit Aluminiumgehäuse in Polarstern ist derzeit für € 230,93 erhältlich – rund 15 % günstiger.

Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Diamantschwarz und Sportarmband in Schwarz (M/L). Schlafindex, Fitnesstracker, Gesundheitstracking, Always-On Display, Wasserschutz

Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Diamantschwarz und Sportarmband in Schwarz (M/L). Schlafindex, Fitnesstracker, Gesundheitstracking, Always-On Display, Wasserschutz

Wer ein größeres Display bevorzugt, kann auch zur Apple Watch Series 11 mit 46 mm Gehäusegröße greifen. Die größere Variante bietet mehr Bildschirmfläche und eignet sich besonders für Nutzer, die ihre Smartwatch intensiv verwenden.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

• Always-On-Display

• Gesundheits- und Fitness-Tracking

• Schlafanalyse

• wassergeschütztes Gehäuse

Die Version mit Aluminiumgehäuse in Diamantschwarz und schwarzem Sportarmband ist aktuell für € 432,60 erhältlich, was etwa 10 % unter der UVP liegt.

Worauf Sie beim Kauf einer Apple Watch achten sollten

Wenn Sie eine Apple Watch kaufen möchten, lohnt sich ein kurzer Blick auf einige wichtige Punkte:

Displaygröße: Modelle gibt es in verschiedenen Größen. Größere Displays bieten mehr Übersicht, kleinere wirken kompakter am Handgelenk.

Funktionen: Neuere Modelle bieten zusätzliche Features wie Schlafanalyse, Gesundheitsdaten oder Always-On-Display.

Akkulaufzeit: Je nach Nutzung hält der Akku meist etwa einen bis anderthalb Tage.

Kompatibilität: Eine Apple Watch funktioniert am besten mit einem iPhone – prüfen Sie daher die Kompatibilität.

So finden Sie schneller ein Modell, das zu Ihrem Alltag und Ihren Bedürfnissen passt.

Fazit

Die Apple Watch gehört zu den beliebtesten Smartwatches auf dem Markt – vor allem durch die Kombination aus Fitness-Tracking, Gesundheitsfunktionen und Apple-Integration.

Aktuell sind mehrere Modelle auf Amazon reduziert erhältlich, darunter sowohl die Apple Watch Series 11 als auch die Apple Watch SE (3. Generation). Wenn Sie schon länger über eine Apple Watch nachdenken, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, sich die aktuellen Angebote genauer anzusehen!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.