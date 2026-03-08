Tineco Putzwunder im Deal: Nass- & Trockensauger jetzt -40 %

Sobald die Tage länger und die Temperaturen milder werden, steht für viele der Frühjahrsputz an. Böden gründlich reinigen, Staub entfernen und die Wohnung wieder auf Vordermann bringen – mit dem richtigen Gerät geht das deutlich schneller.

Ein besonders interessantes Angebot gibt es derzeit auf Amazon: Der Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Nass‑Trockensauger ist aktuell deutlich reduziert und kostet im Rahmen eines befristeten Angebots 302,51 € statt rund 504 €. Das entspricht einer Ersparnis von etwa 40 %.

Das Modell zählt derzeit zu den besonders gefragten Geräten seiner Kategorie und belegt aktuell sogar Platz 1 der Bestsellerliste bei Nass- und Trockensaugern auf Amazon. Gerade für alle, die beim Frühjahrsputz effizient saugen und wischen möchten, gehört das Gerät damit aktuell zu den auffälligeren Haushalts-Deals.

Reinigen und Wischen in einem Schritt

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Nass Trockensauger

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Nass Trockensauger

Der Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra kombiniert Saugen und Wischen in einem Arbeitsgang. Dadurch lassen sich Staub, Schmutz und Flecken gleichzeitig entfernen – besonders praktisch bei Hartböden wie Fliesen, Laminat oder Parkett.

Das Gerät eignet sich beispielsweise für:

Küchenböden

Wohnräume

Fliesen oder Laminat

schnelle Reinigung zwischendurch

Durch den kabellosen Betrieb können Sie sich dabei frei durch die Wohnung bewegen, ohne ständig eine Steckdose wechseln zu müssen.

Besonders flach – ideal für schwer erreichbare Stellen

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Nass Trockensauger

Ein praktisches Feature des Geräts ist die 180-Grad-Lay-Flat-Technologie. Dadurch kann der Sauger nahezu flach auf den Boden gelegt werden.

Das erleichtert die Reinigung an Stellen, die mit herkömmlichen Geräten oft schwer zu erreichen sind, etwa:

unter Sofas

unter Betten

unter niedrigen Schränken

unter Kommoden

Gerade dort sammelt sich häufig besonders viel Staub – vor allem, wenn diese Bereiche im Alltag selten gereinigt werden.

Selbstreinigungssystem mit heißer Luft

Nach der Reinigung muss auch das Gerät selbst gepflegt werden. Genau hier setzt das integrierte FlashDry-System des Tineco-Saugers an.

Die Bürstenrolle wird automatisch gereinigt und anschließend mit bis zu 85 °C heißer Luft getrocknet. Dieser Vorgang dauert nur etwa fünf Minuten und sorgt dafür, dass Feuchtigkeit schneller verschwindet und unangenehme Gerüche reduziert werden.

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Nass Trockensauger

Lange Laufzeit für größere Wohnflächen

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Nass Trockensauger

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 50 Minuten eignet sich der Nass-Trockensauger auch für größere Wohnungen oder Häuser.

Weitere Funktionen des Geräts:

DualBlock Anti-Tangle-Technologie, die Haarverwicklungen reduziert

Reinigung bis an beide Kanten entlang von Wänden

kabelloser Betrieb für mehr Bewegungsfreiheit

Dank intelligenter Sensoren kann das Gerät außerdem erkennen, wie stark der Boden verschmutzt ist, und die Reinigungsleistung automatisch anpassen.

Fazit

Wer den Frühjahrsputz effizient erledigen möchte, setzt zunehmend auf Geräte, die mehrere Arbeitsschritte kombinieren. Der Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Nass‑Trockensauger vereint Saugen und Wischen in einem Gerät und bringt zudem praktische Komfortfunktionen wie Selbstreinigung und flaches Design für schwer erreichbare Stellen mit.

Besonders interessant ist aktuell der Preis: Der Nass-Trockensauger ist derzeit auf Amazon für rund 302,51 € erhältlich – etwa 40 % günstiger als der ursprüngliche Preis. Damit gehört das Gerät momentan zu den auffälligeren Angeboten im Bereich moderner Haushaltsgeräte.